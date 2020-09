Marcel Ciolacu consideră că PNL şi USR-PLUS ar trebui să îi retragă candidatura lui Nicuşor Dan: "Asta este o Românie normală"

"Miercurea viitoare se va face plenul reunit şi vom face modificarea, respectiv pensionarii să primească 40% şi profesorii să îşi primească banii. Sunt mai multe formaţiuni politice care doresc să voteze aceste amendamente, am înţeles că sunt voturi şi de la PMP şi de la neafiliaţi. Eu zic că săptămâna viitoare rectificarea va trece în Parlament. Negociem cu toate formaţiunile, mai ales că a fost votată de toate formaţiunile"

"Eu sunt ferm convinsc că DNA se autosesizase. Să dai telefoane şi să intervii, culmea după ce te-ai făcut dirijarul spaţiilor verzi. Să nu punem la socoteală cine erau proprietarii, este o discrepanţă între imaginea creată de PNL şi USR. Ar trebui să îşi retragă candidatul, asta este o România normală. Eu vorbesc de lucruri morale şi decizii pe care trebuie să fie luate de politicieni, eu nu am logica lui Orban de a câştiga alegeri cu orice preţ"

Candidatul alienţei PNL-USR-PLUS, Nicuşor Dan, a susţinut marţi o conferinţă de presă în care a răspuns acuzaţiilor de trafic de influenţă pentru intervenţia pe lângă autorităţile sectorului 4 în încercarea de a opri demolarea unui restaurant din Parcul Orăşelul Copiilor.

"Nu am facut investigatii referitor la cine a venit sa ne ceara ajutorul. Ne-am uitat doar daca au dreptate, iar cand au avut am reusit sa-i ajutam. Se spune ca acea cladire era ilegala, dar avea autorizatie de la primarie din 2013. Orice autorizatie de constructie constituie drept de proprietate. Chiar daca in 2020 primaria sectorului 4 ar fi constatat ca a emis o autorizatie nelegala, nu avea dreptul sa se duca sa demoleze"

"Se adevereste ce am spus, ca va urma o campanie murdara. Suntem in plina campanie murdara, ceea ce inseamna ca am atins o caracatita. Voi continua de maine, de la ora 10. Am incredere in discernamantul bucurestenilor, am incredere ca vor vedea unde este coruptia adevarata, de sute de milioane de euro si ca aceasta este doar o incercare disperata de discreditare.", a declarat Nicuşor Dan.