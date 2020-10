Marcel Ciolacu: "Este inoportună prezenţa lui Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali"

Ciolacu a explicat că a avut o discuţie cu şeful PSD Sector, ca urmare a declaraţiilor făcute de Mitică Dragomir.

"Am cerut organizaţiei Sector 3 să analizeze de urgenţă situaţia astfel încât până la validare să am o decizie a organizaţiei dacă domnul Mitică Dragomir va fi sau nu validat ca şi consilier general", a precizat preşedintele PSD.

Întrebat dacă este luată în calcul o excludere a lui Mitică Dragomir, Marcel Ciolacu a explicat că şi-a expus punctul de vedere, iar "acum urmează decizia colegilor mei e la sectorul 3".

"Nu aş vrea să intru în detalii, nci cu trecutul domnului Dragomir. Este inoportună prezenţa domnului Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali", a declarat preşedintele PSD.

Reacţia Gabrielei Firea privind posibila retragere a lui Mitică Dragomir de pe listele de consilieri generali PSD

"Domnul Dragomir nu s-a retras. Nu a spus că ar dori să se retragă din aceste motive. A pus că ar dori să rămână. La momentul la care s-a întocmit această listă, au fost colegi de-ai noştri care au spus că trebuie să fie reprezentanţi ai tuturor cluburilor la nivel naţional în Bucureşti - deci Steaua, Dinamo şi Rapid.

Recunosc că la acest capitol eu nu sunt un as. Doamnele poate mă înţeleg sau unele au mai multe cunoştinţe în lumea fotbalului. Într-adevăr, dacă am greşit atât de mult că am ascultat sfatul colegilor mei bărbaţi care au spus că nu se poate să promovăm pe cineva de la Steaua pentru că se va supăra Dinamo şi dacă promovăm de la Dinamo se supără Rapid, aceasta a fost gândire la acel moment - să nu supărăm nicio galerie. Nu am supărat nicio galerie, dar am supărat alte persoane.

Nimeni nu mi-a solicitat să îl retragem din Consiliu sau să nu validăm sau să existe o excludere, pentru că domnia sa (Mitică Dragomir) a semnat o adeziune, pentru că altfel nu putea fi pe lista de consilieri generali deoarece nu sunt personalităţi independente, ci toate listele conţin persoane care au semnat o adeziune pentru formaţiunea respectivă. Dacă ni se va solicita acest lucru, vom discuta la momentul potrivit", a afirmat Gabriela Firea.

De asemenea, Marcel Ciolacu a amintit că, în urma alegerilor locale Petre Roman, Daniel Pancu şi Cornel Dinu au anunţat la posturile de consilieri generali.