Dumitru Dragomir, anunţ-bombă după ce a intrat în Consiliul Local al Municipiului Bucureşti. Cine a părăsit echipa Gabrielei Firea

Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, a anunţat că nu va renunța la noua sa funcție după eșecul Gabrielei Firea.

"Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Am muncit și am făcut campanie electorală. Am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și-am convins oamenii să ne voteze. Dacă făceau toți ca mine era altceva. Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treabă bună. Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treabă împreună. Trebuie să dăm drumul la treabă. Așteptăm rezultatele finale și vom avea o ședință la partid și vom vedea ce va urma", a declarat Dumitru Dragomir pentru GSP.

În schimb, Daniel Pancu a rămas surprins că a intrat în CGMB şi a lăsat să se înțeleagă că se va concentra pe antrenorat.

"Ha, ha, ha, ha! Chiar am câştigat la alegeri? Voi ştiţi că fotbalul e viaţa mea şi rămân antrenor. Chiar acum fac analiza meciului de aseară şi apoi merg la antrenament, că vineri avem meci la Craiova", a spus Daniel Pancu la Telekom Sport.

PSDare, din primele numărători, 33,7% din voturi, și ar urma să primească 18 mandate de consilieri.