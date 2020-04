Marcel Ciolacu răspunde atacurilor lui Klaus Iohannis la PSD. "Nu se poate numai eu şi guvernul meu ştim ce e bine pentru români"

"Mă așteptăm la un semnal de unitate și am constatat că se întâmplă lucrurile în logică electorală. Când nu știm ce să le spune românilor, PSD este de vină.

Acei unii din parlament care au fost nevoiți să voteze guvernul Orban incompetent și corupt fără nici o viziune, când nu mai avem nici un răspuns venim și atacăm PSD. Vreau să îi reamintesc domnului preşedinte că toate forțele politice, mai puțin PNL, au votat acele legi pe care el le numeşte populiste şi pe care PNL le-a atacat la CCR. Nu se poate "numai noi avem dreptate, numai eu și guvernul meu știm ce este bine pentru români, numai noi gestionăm lucrurile și arătăm graficile care dau bine, de fapt nu testăm oamenii". Îi reamintesc PREȘEDINTELUI CĂ NU ESTE O SIMPLĂ RĂCEALĂ, ESTE O PANDEMIE. În februarie spunea că e o răceală și în martie Orban spunea nu există nici un fel de criză", a spus Marcel Ciolacu.

Citeşte şi Preşedintele Senatului îl acuză pe Klaus Iohannis de diversiune. "Omite cu bună ştiinţă că suntem pe primul loc la amenzi aplicate"

Marcel Ciolacu a vorbit şi despre acuzaţiile lui Klaus Iohannis cum că PSD a lăsat visteria goală. "Am lăsat deficit bugetar de 2,8%. Datoria publică preluată de la Ciolos am lăsat-o de 34%. Sunt cifre reale și care pot fi văzute pe site-urile ministerului de finanțe. Eu vreau să îl întreb pe președinte cum a reușit Cîţu când nu era pandemie să facă deficit de 1,7% în 3 luni. De aici plecăm. În loc să vorbim lucrurile concrete am intrat în logică electorală. Eu aveam așteptări că am ieșit din logică asta și intrăm într-o Românie normală", a mai spus preşedintele interimar al PSD, la România TV.