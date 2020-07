Marcel Ciolacu, sfat pentru Victor Ponta: "Să candideze! Primarul general va fi Gabriela Firea"

Întrebat despre declaraţiile lui Victor Ponta care susţine că "PSD + PNL egal love", Marcel Ciolacu a explicat că atunci când "nu este un partid decizional, te mişti cu mingea, aşa, pe tot terenul".

"Fiind un partid mai mic, îi oferă această libertate domnului Ponta. Sunt declaraţii politice într-o limită politică în care încearcă fiecare să se poziţioneze cât mai bine. În politica trebuie să ai stomac", a declarat Marcel Ciolacu la postul Digi24, citat de Ştiripesurse.

De asemenea, Marcel Ciolacu a afirmat că există o negociere în legătură cu dorința PSD de a obține sprijinul Pro România pentru Gabriela Firea. De asemenea, liderul interimar al PSD îl îndeamnă pe Victor Ponta să candideze la Primăria Capitalei.

"Nu avem nicio problemă dacă decide să candideze. Să candideze. Primarul general va fi Gabriela Firea. Cu sau făra candidatura domnului Ponta. Cred că domnul Ponta are capacitatea să stea la masă şi să discutăm despre stânga unită. Nu am avut negocieri cu Ponta cu privire la un număr de parlamentari (...) Gabriela Firea e un candidat foarte bun şi va fi primar general. Firea are capacitatea de a câştiga aceste alegeri, indiferent cine intra in cursa", a afirmat Marcel Ciolacu.