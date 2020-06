Marcel Vela, despre etapa a treia de relaxare: "După 15 iunie, românii vor avea multe surprize plăcute"

"Se respectă regulile, am fost încântat când am văzut în imagini că oamenii care coboară din tren, toți iubitori de natură, purtau mască pe față. Merită relaxarea, consider că într-o perioadă mai dificilă, ei au protejat viața celor dragi. Au realizat că viața este cel mai scump lucru. Merită cu prisosință să se bucure de viață", a declarat Marcel Vela, sâmbătă, la Digi 24.

Reacția ministrului de Interne vine după ce sâmbătă plajele de pe litoral s-au deschis, iar românii s-au îndreptat imediat spre mare. Aglomerație mare a fost și pe Valea Prahovei. Este primul weekend, după starea de urgență, în care românii s-au putut bucura de o minivacanță la munte sau la mare.

Marcel Vela a anunțat că după 15 iunie vor exista noi măsuri de relaxare. "Pentru a treia etapa de relaxare vor fi multe surprize plăcute, nu vreau să spun acum. Vor fi bine primite de populație. Sunt în funcție și de analize, de statistica epidemiologică. Așa cum am văzut din imagini, oamenii au respectat regulile. Mă bazez pe responsabilitatea oamenilor să nu crească numărul de cazuri. Sper ca din 15 iunie să ne apropiem de normalitate", a mai spus Marcel Vela.