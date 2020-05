Marcel Vela vorbeşte despre un război hibrid în România, în plină pandemie. "Este cel periculos"

Marcel Vela a vorbit și despre un "război hibrid" la care este supusă România și a explicat că în spatele atacurilor stau țări care nu acceptă traseul european al României. "Ghinionul nostru este că pandemia s-a cuplat cu o perioadă de precampanie. Să nu uităm că 2020 e an electoral. PNL a dovedit că e un partid responsabil când a acceptat guvernarea. Am știut că nu e ușor. Am pus interesul național înaintea interesului politic. După ce au văzut că am gestionat starea de urgență și am salvat vieți și am crescut în fața opiniei publice au generat unele decizii dincolo de logica elementară pentru adversarii noștri.

Există multă manipulare să spui că nu există coronavirus. Să fim responsabili, să nu credem că virusul nu există. Războiul hibrid este cel mai periculos, nu se simte în zona militară. Războiul informatic are mai multe substraturi, iar unul dintre ele este și acesta al destabilizării, al haosului, al neîncrederii în autorități. Tot acestea duc spre o destabilizare economică.

Sunt site-uri fantomă care rostogolesc anumite știri și sunt organizate. Este evident faptul că sunt finanțate. Sunt adevărate campanii, care au baza de plecare în alte state, care nu agrează politica noastră pro-europeană sau politica noastră militară", a spus ministrul de Interne.