Un fost director de spital îi ia apărarea Sorinei Pintea: "Ştiu cum e să te caute DNA"

Într-un mesaj postat pe pagina sa personală de Facebook, Marcela Papici a susţinut-o public pe Sorin Pintea, spunând că !ştiu cum e să fii căutat de DNA", potrivit Adevărul.ro.

„Am urmărit cu interes, din mai multe motive, ceea ce i se întâmplă Sorinei Pintea. Şi vreau să vă spun că mi se pare o grosolănie şi o porcărie. O «comandă» şi o instrumentare cusută cu aţă albă! Cei apropiaţi mie ştiu că nu sunt, neapărat, cea mai în măsură să fiu de partea ei, dar nu pot să nu îmi exprim frustrarea pentru ceea ce i se întâmplă şi cum i se întâmplă. La un nivel mult mai mic, ştiu cum e să te «caute» DNA. Am trecut prin asta ca manager de spital. Am ţinut prima pagină a ziarelor locale şi, cu toate că s-a adeverit că nu au avut nicio treabă cu mine, nimeni niciodată nu şi-a cerut scuze şi nici un comunicat nu a fost dat, vreodată, despre abuzul ce l-au făcut!", scrie aceasta pe Facebook.

"De ce mi se pare cusuta cu ata alba povestea Sorinei? Pt ca se intampla in ziua anuntului unei candidaturi! Pt ca Sorina a fost manager de spital 8 ani si ministru 2 ani si nu s-a auzit nimic niciodata despre astfel de porcarii ce le-ar fi facut! Pentru ca, perioada prin care trece e una grea pt ea, ca om, din punct de vedere al sanatatii si ma indoiesc ca pe lista ei de "prioritati" ar fi stat, macar o secunda, banii.

Si ce mi se pare extrem de trist? Ca nimeni dintre colegii ei de partid, nu au luat nici o atitudine. Nu a iesit in presa, nici centrala, nici locala sa se declare de partea ei. Sa afirme ca ei cred in nevinovatia acestui om! Curve de politicieni! Bine ca a fost buna in toate campaniile, de pe toate coclaurile si in toata imaginea pozitiva pe care v-ati construit-o pe spatele ei! Sorina draga, sa-ti dea Dumnezeu putere si multa sanatate! Ma rog pt tine si pt familia ta! Sa reusiti sa treceti cu bine peste tot raul!" a adăugat aceasta.