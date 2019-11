Marea Britanie îi va taxa suplimentar pe străinii care cumpără proprietăţi în Anglia

Partidul Conservator a anunţat că va aplica o suprataxă de 3% nerezidenţilor în Marea Britanie, în cadrul încercării de a tempera piaţa imobiliară.



La anunţarea măsurii, conservatorii au făcut referire la un studiu realizat de York University, potrivit căruia mai mult de 1 din 10 din locuinţele noi din Londra au fost cumpărate de nerezidenţi în perioada 2014-2016. ”Acest lucru adaugă o cerere semnificativă la o ofertă limitată, umflând preţurile locuinţelor şi făcând mai greu pentru oamenii din Marea Britanie să devină proprietari”, a anunţat partidul, potrivit news.ro



Ca un exemplu, cumpărătorii din străinătate vor avea nevoie să găsească în plus 50.000 de lire sterline (64.400 dolari) pentru a-şi permite să cumpere o casă cu un preţ mediu din cartierul Notting Hill din Londra, care depăşeşte în prezent 1,6 milioane de lire, potrivit site-ului imobiliar Zoopla, potrivit

Taxa, cunoscută sub numele de timbru fiscal, există deja pentru achiziţiile imobiliare. Niveluri mai ridicate ale timbrului fiscal se aplică de obicei pentru achiziţia celei de-a doua locuinţe sau pentru locuinţele destinate închirierii.



Partidul Conservator, care conduce în sondajele de opinie, susţine că va ajuta oamenii să cumpere o locuinţă prin eliminarea unei părţi din concurenţă străină pe piaţa imobiliară. Conservatorii estimează să măsura va afecta 70.000 de achiziţii pe an, potrivit news.ro



Majorarea taxei de timbru va fi aplicată atât companiilor cât şi persoanelor fizice, dar va fi valabilă doar în cazul proprietăţilor din Anglia, nu şi în restul Marii Britanii.



Partidul Laburist a adoptat o strategie diferită, anunţând că vrea să construiască 150.000 de locuinţe pe an, dintre care 100.000 de locuinţe de stat şi alte 50.000 ”cu adevărat accesibile”.



Liberal democraţii, care au şanse mici să ajungă la putere, au anunţat că ar construi 300.000 de locuinţe, la nivel naţional.