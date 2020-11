Marea Britanie ridică nivelul de alertă privind ameninţarea teroristă. Decizia MI5 după atacurile din Viena

''Centrul comun de analiză privind terorismul a schimbat nivelul de alertă privind ameninţarea teroristă de la substanţial la grav'', a scris ministrul britanic de Interne, Priti Patel, pe Twitter.

Oficialul britanic a precizat că este vorba despre o "măsură de precauţie" care "nu se bazează pe nicio ameninţare specifică".



"Publicul ar trebui să rămână vigilent şi să raporteze poliţiei orice activitate suspectă'', a adăugat Priti Patel.



Începând din noiembrie 2019, nivelul de alertă din Marea Britanie era ''substanţial''.

Nivelul "grav" este al patrulea pe o scară de la 1 la 5 şi înseamnă că un atac terorist este considerat "foarte probabil", a explicat MI5, Serviciul de Informaţii Interne al Marii Britanii, care a anunţat schimbarea pe site-ul său.



Potrivit Agerpres, primul nivel, ''redus'', înseamnă că un atac terorist este extrem de improbabil, ''moderat'' că un atac este posibil, dar improbabil, iar ''substanţial'' se traduce printr-un atac probabil.

Nivelul maxim de alertă, ''critic'', înseamnă că un atac este extrem de probabil în viitorul apropiat.

The independent Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK national terrorism threat level to SEVERE.



This means that a terrorist attack is highly likely.



People should be alert but not alarmed & report concerns to the police.



Read more: https://t.co/JiKoBi87US pic.twitter.com/XVRRlnESHm