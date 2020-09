"Marea iubire" a lui Cătălin Scărlătescu, apariţie surpriză la Chefi la cuţite: "E cea mai longevivă relaţie a mea"

Rita Brăilescu este o pensionară ieșită din comun, care reușește să atragă privirile tuturor cu modul în care arată, dar și cu energia debordantă de care dă dovadă. „De un deceniu mă ocup de Cătălin Scărlătescu. Avem o relație specială”, a dezvăluit concurenta în vârstă de 67 de ani.

Cu o super rețetă de rulou din piept de pui, Rita Brăilescu a sperat la un rezultat cât mai bun de la jurații emisiunii „Chefi la cuțite”.

„Ce cauți, mă, aici?! Rita este marea mea iubire. E cea mai longevivă relație a mea. Rita are grijă de casa mea. Ne cunoaștem de mulți ani”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu a câştigat o nouă amuletă

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu s-au reîntâlnit în bucătăria „Chefi la cuțite” pentru a pregăti rețete menite să le aducă o nouă amuletă, în sezonul 8!

De data aceasta, câștigătorul amuletei a fost decis de către chef Orlando Zaharia, un reputat bucătar din România.

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au trebuit să gătească șnițele!

Florin Dumitrescu a ales să pregătească „fish&chips”, în timp ce Sorin Bontea a mers pe niște șnițele din carne de vițel.

Cătălin Scărlătescu, în schimb, a ales să facă niște delicioase crochete de pui, după o rețetă proprie, folosind un ingredient secret, câştigând şi amuleta.

„În 2003 înnebunise lumea cu crochete de pui, rețeta asta era bestseller la noi pe terasă. La un moment dat, un client a cerut să fac ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel. M-am întors nervos în bucătărie, am luat o pungă de fulgi de porumb care era pe acolo și am dat cu ea de perete și de masă. Am auzit cum s-au zdrobit alea și mi-a venit ideea să le dau prin crocantul obținut. Așa mi-a venit ideea. Dacă brevetam ideea atunci eram milionar azi”, a povestit Cătălin Scărlătescu despre un aspect din trecutul său, mai puțin cunoscut fanilor „Chefi la cuțite”.