Maria Constantin a dezvăluit motivul pentru care s-a despărţit de Dacian Varga: "Am ajuns în punctul de a..."

Toată lumea se aştepta ca cei doi să îşi oficializeze relaţia, nu să se termine, însă cei doi ştiu cel mai bine ce s-a petrecut între ei. Vedeta nu a dorit să ofere prea multe detalii legate de separarea de iubitul ei, doar a precizat că hotărârea a venit după ce a observat o "înstrăinare" între ei.

”Da, ne-am despărțit, însă nu vreau să dau prea multe detalii. Pot să spun că lui Dacian nu am ce să îi reproșez, e un om foarte bun, însă am ajuns să ne înstrăinăm. Eram amândoi foarte ocupați, așa am ajuns în punctul de a discuta față în față ferm și să ajungem la această decizie”, a declarat Maria Constantin pentru Click.ro.

Citeşte şi: Maria Constantin tocmai a dat vestea cea mare. Fanii s-au grăbit să o felicite

Maria Constantin, profesoară de pian

Maria Constantin se află la Colegiul Național de Muzică “George Enescu” din București, unde îi ajută pe elevi să descopere toate tainele pianului. Da, frumoasa artistă de muzică populară a devenit profesoară de pian și a dezvăluit acest lucru prin intermediul unui selfie, în dreptul căruia a scris un mesaj scurt, dar cuprinzător. “Să predăm… zic!”, a scris vedeta la postarea de mai jos pe care a făcut-o atât pe Facebook, dar și pe Instagram.

“Succes! Harul pedagogic să-ți fie alături!”, “Ești foarte talentată. Frumoasă, ca dintodeauna”, “Ce profesoară frumoasă ești! Succes, draga mea!”, “O profesoară așa frumoasă mi-aș dori și eu, sunt câteva dintre comentariile strânse de postarea vedetei.

Citeşte şi: Maria Constantin este în culmea fericirii. Tocmai a făcut MARELE ANUNŢ: vine bebeluşul!

Maria Constantin, studentă eminentă!

Maria Constantin este studentă la Conservator, și încă una foarte conștiincioasă. De altfel, artista a șinut să facă precizările de rigoare, referitor la viața de studenție.

„Sunt în anul II la Conservatorul de muzică, la canto clasic, în plină sesiune. Toate le-am luat cu brio până acum, mai am. Am vrut să îl parcurg ca să-mi demonstrez mie că pot, chiar și la 32 de ani. Mi-am găsit putere, m-am adunat și am făcut-o. Încerc să țin pasul cu toate. Muzica populară tot timpul va rămâne, pentru că semnifică legătura dintre mine și tatăl meu, care nu mai este”, a declarat Maria Constantin la emisiunea Teo Show.

Solista a vorbit și despre planurile pe care le are în viitorul apropiat. „Niciodată nu am încercat să par altfel decât aș fi și asa sunt eu. Experiențele din viața noastră ne fac să ne mai schimbăm. În perioada ce urmează voi face o campanie cu 10 exemple de femei puternice care au reușit în viață, care au realizat ceva în acestă viață și sunt un exemplu pentru mine și voi face un shooting foto cu ele”, a mai spus artista.

Citeşte şi: Ce a apărut pe pagina de Facebook a Mariei Constantin, fosta soţie a lui Marcel Toader. "Of, inimioară"