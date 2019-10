Articol publicat in: Sport

Marian Drăgulescu, locul 4 la sărituri, la CM de gimnastică. Incredibil cu cât a ratat podiumul

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Marian Drăgulescu s-a clasat duminică pe locul 4 în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de la Stuttgart. El a ratat podiumul la doar 0,125 puncte. Foto: facebook.com Marian Drăgulescu a reușit o medie de 14.624 puncte, după două sărituri notate cu 14.966 şi 14.283. Rusul Nikita Nagornyy (14.966) a câştigat medalia de aur, urmat de conaţionalul său Artur Dalaloyan (14.933) şi Igor Radivilov (Ucraina, 14.749). Diferența dintre Radivilov și Drăgulescu a fost de doar 0,125 puncte. În calificări, Marian Drăgulescu a avut tot o medie de 14.624 (locul 6). Marian Drăgulescu a fost singurul reprezentant al României într-o finală, iar la 39 de ani, anul viitor va concura, tot la sărituri, şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A doua calificare tricoloră este a Mariei Holbură, la individual-compus. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay