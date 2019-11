Mariana Cojocaru, în moarte clinică după un accident rutier

"Am trăit pe propria piele câteva experienţe spirutuale care nu sunt la îndemâna oricui: moartea clinică şi decorporalizarea. (...) Am fost în comă la spital mai mult de 4 ore. Atunci am comunicat cu Dumnezeu. Totul a pornit de la Eclipsa Totală de Soare din 1999, care a fost vizibilă pe întreg teritoriul României. Imediat după aceea am avut un accident foarte urât şi neaşteptat. Eram cu nişte prieteni şi ne întorceam de la aniversarea unui amic comun de la Iaşi. Maşina în care mă aflam a alunecat, a patinat pe apă într-o curbă destul de periculoasă. După ce maşina a întrat într-un copac, cuiul tetierei scaunului din dreapta mi-a intrat direct în faţă. Stăteam pe bancheta din spate", a povestit astrologul Mariana Cojocaru.

"După accidentul de masină, am fost în comă la spital mai mult de 4 ore. Atunci am comunicat cu Dumnezeu. Mă aflam undeva la graniţa dintre viaţă şi moarte. Când mi-am revenit, am ştiut din start ce trebuie să fac: să devin astrolog, numerolog si psiholog", a povestit Mariana Cojocaru.

La Spitalul de Urgenţă Floreasca Mariana Cojocaru a fost operată de doctorul Ion Lascăr şi a avut noroc cu carul. Nu numai că medicul i-a salvat viaţa, dar, în afară de o mică cicatrice, pe frunte nu i-au rămas semne urâte în urma cumplitului accident. Ea pune însă toate acestea pe seama astrelor.

