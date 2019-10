Mario Iorgulescu, SCÂRBIT de România. "N-am de ce să mă întorc la falsitate şi la bătaie de joc"

Mario Iorgulescu a postat pe Facebook, în 2016, pe când se afla la studii în Elveţia, un mesaj dur la adresa României.

"Mă tot întreba lumea: "În ţara când mai ajungi?". Nu, mulţumesc, am foarte puţini prieteni adevăraţi în ţară, printre care sunt părinţii mei şi vărul meu Erwin. În rest, toţi sunt mai devreme sau mai târziu falşi. Eu nu mai vreau să trăiesc o viaţă falsă. Nu am de ce. Aici în Geneva, m-am apucat să lucrez în diferite locuri, am tot ce vreau şi fac ce îmi place, nu am de ce să mă întorc la falsitate şi bătaie de joc unde toată lumea se crede rege pe burtă goală şi fără să aibe puţină demnitate", a scris Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu a revenit, totuşi, în țară, dar stilul său de viață a dus la provocarea accidentului tragic care a pus capăt vieții unui tânăr, iar pe el l-a trimis în stare critică la spital.