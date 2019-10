Articol publicat in: Economie

Marius Budăi, îngrijorat de salariile şi pensiile românilor. "Sper ca viitorul Guvern, de dreapta, să nu taie pensiile şi salariile"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Ministrul Muncii, Marius Budăi speră ca viitoarea guvernare să nu taie salariile și pensiile și să aplice în continuare creșterile prevăzute de Legile Pensiilor și Salarizării. Foto: dcnews.ro „Sperăm ca viitoarea Guvernare, de dreapta, din cine va fi formată ea, nu doar să nu taie salariile și pensiile, ci, foarte important, să aplice în continuare creșterile prevăzute de Legea Salarizării Unitare și noua Lege a Pensiilor. Și vă reamintim că Legea 153/2017 prevede creșteri anuale până în 2022, ale salariilor bugetarilor, cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu 25% din diferența dintre salariul în plată și cel prevăzut în grila din 2022. Vă reamintim, de asemenea, că salariile profesorilor trebuie mărite, de la 1 septembrie 2020 la nivelul prevăzut în grila din anul 2022", a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Marius Budăi, scrie dcnews.ro. Citeşte şi Ministrul Muncii anunţă dublarea pensiilor: "Sunt bani!" La cât va ajunge punctul de pensie din 202o Marius Budăi a precizat că de la 1 septembrie 2020 punctul de pensie trebuie să crească la 1.775 de lei, iar în anul următor, la aceeași dată, la 1.875 de lei, urmând ca din octombrie 2021 să se aplice noua formulă de calcul bazată pe VPR (Valoarea Punctului de Referință). loading...

