Veşti bune pentru pensionari. Marius Budăi: Punctul de pensie se dublează faţă de 2016

Marius Budăi a demonstrat că sunt bani la buget pentru plata tuturor pensiilor și salariilor. Astfel, ministrul Muncii și Justiției Sociale a răspuns dezinformărilor lansate de Iohannis și Turcan.



Mai mult decât atât, anul acesta fondul de pensii are un excedent. Astfel, de la 1 septembrie, valoarea punctului de pensie se va majora de la 1100 de lei la 1265 de lei, iar anul viitor, la 1775 de lei, bifând astfel un nou punct din programul de guvernare: dublarea valorii punctului de pensie față de 2016.



De asemenea, de la începutul lunii aprilie, alocațiile pentru copii au fost majorate semnificativ. Ministrul Muncii a anunțat că studenții vor beneficia și în viitor de gratuitate la transportul feroviar, în ciuda minciunilor lui Orban, tinerii reprezentând în continuare o prioritate pentru PSD.



”Iohannis și Orban mint cu nerușinare când spun că nu sunt bani pentru pensii. Au făcut acest lucru în fiecare an. Este o dovadă de inconștiență și cinism din partea lor. Milioane de oameni care își așteaptă lunar pensia au fost induși în eroare de însuși președintele țării. Este o bătaie de joc la adresa pensionarilor din țara noastră. Îi asigurăm pe toți românii că Guvernul PSD are bani pentru plata tuturor pensiilor și salariilor! Să nu uite sibienii că Turcan a fost membru PDL când a votat pentru tăierea pensiilor și salariilor românilor, iar acum ne acuză pe noi atunci când mărim veniturile oamenilor”, a declarat Bogdan Trif, Președintele Organizației Județene PSD Sibiu.