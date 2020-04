Marius Şumudică e convins că a fost infectat cu COVID-19. "Am avut simptomele de care zic epidemiologii"

"Am facut 21 de zile de cand sunt acasa, toate cele 21 de zile le-am respectat cu sfintenie. Nu sunt un tip caruia sa ii placa sa iasa. Stau in casa, citesc, aveam doua carti de citit, pe care nu am apucat sa le citesc in Turcia, iar acum cu pandemia asta am avut sansa se le citesc, in domeniul fotbalului. De vreo 17 ani de cand m-am apucat de cariera de antrenor, nu am avut timp de respiro, vacantele mele fotbalistice nu corspundeau cu vacantele copiilor, nu aveam timp sa stam impreuna, intr-un mod neplacut acum suntem impreuna", a povestit Marius Şumudică la Sport.ro, despre perioada petrecută la izolare.

În ciuda izolării, antrenorul a păstrat legătura cu jucătorii şi staff-ul. "Noi avem un grup pe Whatsapp din punct de vedere profesional am avut discutii cu jucatorii, preparatorul meu fizic se ocupa de metodologia de antrenanemt. Antrenamentele sunt bazate pe mentinere, din punct de vedere al fortei. Exista mai multe posibiltiati de a tine legatura, preparatorul meu fizic o data la două zile conduce sesiune de antrenament, care sunt videoconferinte.

Vorbim, suntem in legatura, urmeaza o perioada destul de delicata, numarul decedatilor nu este asa de mare, au ajuns pe la 48.000 de infectaţi si 1.000 de morti. Ieri au testat 30.000 de oameni si au descoperit 4.000 de oameni infectati. Ei produc testele respective. Conducerea astreapta un semn. Va exista o videoconferinta intre toti presedintii de club din Turcia si se va lua o decizie. Fotbalul fara spectatori pentru mine e 0, e ca nunta fara lăutari. In momentul de fata, nimeni nu vrea sa puna viata oamenilor care sunt implicati in acest domeniu in pericol", a mai spus Şumudică.

De unde s-a infectat cu COVID-19 Marius Şumudică

Antrenorul lui Gaziantep este convins că a avut coronavirus. "Eu nu as incepe campionatul, daca ma intrebi pe mine. Eu am trait si cred ca am avut coronavirus in decembrie, eu stiu exact simptomele pe care le are acest nenorocit de virus. Eu am avut o pneumonie, nu am avut gust, nu am avut miros, exact ce zic epidemiologii despre acest virus, plus ca a avut tot staff-ul meu. Eu cred ca la noi foarte multa lume e infectata, dar sunt asimptomatici, altii probabil trec foarte usor peste el.

Am citit si eu despre Wuhan de unde a plecat. Dumneavoastra siti ce inseamna Istanbul ca aeroport? Eu m-am crucit. Am vazut foarte multi chinezi pe aeroport acolo si cred ca de acolo am luat virusul", a declarat Sumudica, la Ora Exacta in Sport, de la Sport.ro.