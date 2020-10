Mărturia cutremurătoare a unei foste jurnaliste după ce a stat în carantină la o pensiune în Cluj: Am fost îmbrâncită şi strânsă cu uşa

„În cursul zilei de ieri, m-am întors din Anglia către Romania şi am aterizat pe Aeroportul din Cluj Napoca, supunandu-mă legii romane în privinţă carantinarii/ izolării la adresa pe care am declarat-o la aterizare pe Aeroportul din Cluj Napoca. Am scris în Declaraţia de Confirmare a Carantinarii din data de 27 octombrie 2020, adresa unde mă voi izola pe durata celor 14 zile, potrivit legii: Strada Paris, nr.89 B, camera 12 - Pensiunea Pedro. După sosirea la pensiune, am achitat proprietarilor suma de 2000 lei reprezentând - 1000 lei cazarea pentru prima luna + 1000 lei garanţie. Proprietara pensiunii a discutat cu mine prin telefon atât cu câteva zile înainte, cât şi după, modalitatea de izolare şi faptul că îmi vă aşeză un frigider în camera de cazare.

După cazare, camera mea nu a deţinut nici frigider şi nici condiţii optime de trai - fară căldură şi fară să mănânc timp de 24 de ore, pentru că nu mi s-a oferit accesul la bucătărie, fiind în izolare, am sunat la sediul politiei locale din Cluj Napoca, pentru rezolvarea acestei situaţii. Pe parcursul zilei am fost îmbrâncită, strânsă cu uşa, abuzata verbal de fratele patroanei acestei pensiuni, care a refuzat să îmi ofere contract conform serviciilor achitate.”, a declarat Oana Crăciun.