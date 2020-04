Mărturia emoţionantă a medicului care a realizat prima operaţie a unui pacient cu COVID: "Luam pauze la 10 minute. Simţeam că mă sufoc"

Primăria Constanţa, prin biroul său de presă, a apreciat performanţa echipei de medici, o performanţă reuşită în condiţii extrem de grele şi de riscante. Fetiţa a ajuns la spital cu dureri abdominale. În urma discuţiei cu părinţii, care au declarat că au călătorit în străinătate, medicii i-au efectuat fetiţei testul pentru coronavirus, în urma căruia micuţa a fost confirmată pozitiv.

„O lecţie de dăruire, curaj şi profesionalism vine de la echipa de medici din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa care a efectuat prima intervenţie chirurgicală asupra unui pacient infectat cu noul coronavirus, COVID-19.

Este vorba despre o fetiţă de aproape 7 ani, din Constanţa, care a ajuns la spital cu dureri abdominale.

Copilul a fost examinat în condiţii de maximă siguranţă şi după discuţiile cu familia, care a precizat că a călătorit în străinătate, dar şi în urma radiografiei pulmonare care a arătat modificări, a fost testată pentru coronavirus, analize care le-au confirmat doctorilor suspiciunea de infecţie cu temutul COVID-19. Investigaţiile suplimentare au dus la diagnosticul de apendicită acută gangrenoasă perforată care trebuia operată urgent", se arată în comunicatul Primăriei Constanţa.

Conştienţi de pericol, medicii au luat, totuşi, decizia de a opera pe fetiţă, amânarea intervenţiei punându-i viaţa în pericol. Operaţia s-a desfăşurat în condiţii sporite de siguranţă, cadrele medicale purtând echipamente suplimentare de protecţie.

Medicul coordonator, dr. Florin Daniel Enache, povesteşte că se afla acasă în momentul în care conducerea spitalului l-a contactat pentru a prelua acest caz: "În momentul în care am fost sunat de conducerea spitalului, mă pregăteam să iau prânzul cu familia. I-am spus soţiei să nu mă mai aştepte, i-am spus că voi opera un copil infectat cu COVID-19. A început să plângă".

Doctorul Enache recunoaşte că s-a temut, dar că nu s-a gândit decât la faptul că trebuie să salveze viaţa copilului cu orice preţ. Condiţiile în care s-a desfăşurat operaţia au fost crunte. Medicul mărturiseşte că era nevoit să ia pauze la fiecare 10 minute pentru că, din cauza echipamentului, simţea că se sufocă: "Cel mai greu a fost să operăm cu acel combinezon impermeabil în care transpiri din toţi porii. Pe lângă echipamentul uzual, am purtat combinezon, 3 perechi de mănuşi, 3 rânduri de halate sterile, câte două măşti, papuci de sală, câte două rânduri de şoşoni sterili şi unii dintre cei din echipă au simţit nevoia să se protejeze suplimentar şi pe lângă aceşti şoşoni, şi-au acoperit picioarele şi cu saci din plastic.

Nu puteam să respir, transpiram din toţi porii, mâinile îmi transpirau şi erau foarte reci, nu îmi mai simţeam degetele. Am fost nevoit să iau o pauză de câteva secunde pentru că nu mai puteam să suturez operaţia. Intervenţia a durat 40 de minute şi am luat pauze de câteva secunde la fiecare 10 minute, pentru că simţeam că mă sufoc".

Medicul îşi continuă povestea, relatând ce s-a întâmplat după momentul în care intervenţia a luat sfârşit. Pentru echipa medicală, a urmat dezinfectarea, proces destul de îndelungat: "Primul lucru pe care l-am făcut când am ieşit din operaţie a fost să intru în duş. M-am spălat şi dezinfectat timp de 40 de minute, la fel cât a durat operaţia. Pare exagerat, dar aşa am fost sfătuiţi să facem. M-am îmbrăcat apoi cu echipament curat şi mi-am sunat familia. M-am gândit iniţial să nu merg acasă, dar după discuţiile cu specialiştii care s-au asigurat că ne luăm toate măsurile de siguranţă în timpul intervenţiei, am hotărât să merg totuşi acasă. Copiii mei mă aşteptau cu nerăbdare. De fiecare dată când intru pe uşă, mă spăl şi mă dezinfectez timp de 30 de minute, abia apoi îi iau în braţe".

Primăria Constanţa, prin biroul de presă, anunţă că pacienta, care la data intervenţiei, 28 martie, era infectată cu coronavirus, s-a vindecat. După doar o săptămână, testul a ieşit negativ şi deja a fost externată.

"Primăria Municipiului Constanţa felicită echipa care a efectuat această intervenţie chirurgicală extrem de riscantă, dar şi tot personalul medical care se află în aceste zile în prima linie în lupta împotriva coronavirusului“, transmite municipalitatea.