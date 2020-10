Mărturiile victimelor la CINCI ANI de la Colectiv: Regretam că mor de tânăr, că familia mea trebuie să treacă prin pierderea mea

Adina Apostol, una dintre supraviețuitoarele de la Colectiv a povestit cum în momentul când a ajuns afară și-a întors privirea către clădire și a avut doar o flacară imensă, conform alephnews.

"Imaginea care-mi vine în cap când aud Colectiv sau legat de starea respectivă a fost flacăra foarte puternică pe care am văzut-o în momentul în care am ajuns la ieșirea spre container. M-am intors și m-am uitat spre club. Era o flacără imensă, ca în filmele de groază. Știam că o să mor. Asta am simțit, că o să mor." , a povestit acesta.

Un alt supraviețuitor a povestit cum singurul gând în acele clipe a fost regretul, regretul că nu și-a întemeiat o familie, că nu are copii, da rmai ales că familia sa trebuie să treacă prin pierderea sa.

"Regretam că mor atât de tânăr. Regretam că nu am avut timp să-mi intemeiez o familie, să am copii. Și regretam că familia mea trebuie să treacă prin pierderea mea." , a declarat Bogdan Moleșag, conform alephnews.

Alții își amintesc cum își vedeau prietenii arși și puteau doar să le spună că totul va fi bine.

"Foarte multă lume avea nevoie de ajutor. Măcar suport moral, pentru că noi când am ieșit afară, unul dintre prietenii noștri era destul de ars și ne-a întrebat dacă e ok și cât de ok e. Era negru din cap până în picioare. În momentul ăla i-am zis: O să fie bine." , a povestit Alexandru Teodorescu

Unul dintre patronii clubului Colectiv regretă ce s-a întâmplat acum cinci ani și își reproșează tot.

"Îmi reproșez absolut tot. Că nu am știut să fac ca lucrul asta să nu se întâmple. Asta spun și am gândit de prima dată. Ce ar fi trebuit să fac eu ca acea seară să nu se întâmple, nu știu să vă spun cum ar fi trebuit să fac asta pentru că e doar o expresie a regretului meu."