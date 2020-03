Mărturiile unui şofer de tir care s-a întors din Italia: "Nu m-a întrebat nimeni nimic, au zis că mă sună"

Cătălin este unul dintre miile de tineri, care au ales să plece în Italia pentru o viaţă mai bună. Stabilit în Italia, românul este şofer de TIR, iar această meserie l-a dus prin toată Europa. Românul a fost prins în zonele roşii din nordul Italiei, însă când focarul s-a extins, Cătălin a decis să se întoarcă în România, conform cancan.ro.

Românul aşteaptă un semnal din partea autorităţilor, în mare parte din zi stă în casă, însă iese "pe ascuns" la magazin, de unde îşi cumpără provizii. Întrebarea acestuia este de ce autorităţile nu au luat nicio măsură, în condiţiile în care acesta a spus de unde vine.

Şofe de TIR, Cătălin a stat două luni în Italia

”Am ajuns pe Otopeni, aici e frumusețea, unde speram să aflu mai multe informații, ce trebuie să fac?? Și mă așteptam să fiu controlat! Auzisem ceva, că se ia din gură, exudat, nu știu, câteva picături de sânge… Nu! Am fost întâmpinați de doi oameni cu echipament de protecție pe ei, cu măști, mi-au pus un termometru la cap, au zis că n-am nimic, dar eu am cerut informații" , a povestit Cătălin pentru cancan.ro.

Românul a întrebat dacă se poate întâni cu fiica sa din Bucureşti, mai mult decât atât a scris acest lucru în chestionarul de evaluare şi localizare. Până în acest moment, Cătălin nu a fost căutat de către autorităţile din România, însă, din fericire, nu are niciun simptom al virusului.

"Am întrebat, în special, dacă pot să mă întâlnesc cu fiica mea care locuiește în București, după cum am și scris pe chestionarul de evaluare și localizare pe teritoriul României. Am pus chiar cu semnul întrebării, București?, nu știu, în funcție de ce mi se spune, dacă pot sau nu, și Bacău, evident. Mi s-a răspuns și nu prea! Unul dintre acei oameni mi-a spus: «Du-te, domnule, liniștit, că nu ești dintr-o zonă cu risc», celălalt mi-a spus să am grijă! Nu știu la ce să am grijă, la ce s-a referit și, dacă se poate, cât mai mult ferit, cât mai mult prin casă. Și că o să fiu contactat de DSP și, dacă eu cred că am febră sau altele, să sun la medicul de familie. Bineînțeles, acum e joi seara, nimeni nu m-a sunat, nu m-a întrebat nimeni nimic! Au zis că mă sună, dar… pauză! Într-adevăr, eu simptome nu am”, povesteşte bărbatul.

Mai mult decât atât, Cătălin a suant la TelVerde, imediat după ce a ieşit din aeroport, pentru a cere explicaţii. Autorităţile l-au lăsat să aleagă dacă va sta sau nu izolat, iar dacă o va face, va fi ajutat de DSP Bacău.

”Am sunat la numărul ăla, la linia TelVerde, după ce am ieșit din aeroport, și am cerut niște explicații. Tot așa mi s-a spus și acolo, dacă doresc să stau izolat, să sun la ei și mă vor ajuta! Dar tot acolo am explicat situația mea, de unde vin, ce am făcut și mi s-a zis că nu e obligativitate de carantină sau izolare la domiciliu! Dar, dacă eu doresc asta și n-are cine să mă ajute, să sun la DSPJ Bacău și să cer ajutorul. Am întrebat și aici de controlul pe care eu știam că trebuie să mi se facă după aterizare și am fost trimis înapoi în aeroport, să caut medicul! Păi, dacă eu aveam coronavirus, mă întorceam într-un aeroport plin de oameni?!!!”, a dezvăluit Cătălin, pentru CANCAN.RO.

Cătălin s-a întors pe 7 martie din Italia şi a povestit care este atmosfera în Italia, focarul Europei în ceea ce priveşte coronavirusul. Românul a făcut curse pe teritoriul Italiei în plină pandemie de coronavirus, însă nu a avut legătură cu zonele contaminate.

”Am plecat din țară pe 18 ianuarie, pe 20 eram pe camion. Am folosit rutele din Italia începând de la Trento, urcând prin stațiuni și cu ieșire în Austria, spre Lienz. Deci partea de nord a Italiei. Dacă te uiți acum pe o hartă, chiar dacă este închisă toată Italia, tot nu este cu roșu toată partea aia… Este undeva între Milano și Treviso, o zonă de mijloc. Toată perioada asta, până pe 7 martie, doar traseele alea le-am făcut, nu am avut legătură cu zonele contaminate. De la sfârșitul lui ianuarie, de când am început să aud toate minunățiile alea cu coronavirusul, că au apărut și prin Italia, practic, am dus o viață solitară chiar… Izolat… Ca orice om cu simț civic. M-am izolat perfect, să zic așa. Nu am ieșit prin oraș, nu am folosit mijloace de transport în comun, nu am mâncat la restaurant, mi-am făcut eu singur de mâncare.

Cum pot fenta românii din Italia autorităţile române

Cătălin a povestit cum ar fi putut fenta autorităţile din România, venind de pe un aeroportdin Austria, fără ca nimeni să ştie că vine din Italia.

”Aș fi putut, foarte bine, să vin de pe aeroport din Austria, pentru că este foarte aproape de locul unde lucram eu, un aeroport la Lienz sau Innsbruck, și nu aș mai fi fost în dubiu, cu ce trebuie să fac sau nu. Eu eram deja programat să plec de pe aeroportul din Treviso și am lăsat-o așa pentru că știam că vin dintr-o zonă care nu era declarată roșie. Bine, ulterior sosirii mele în România, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu toată Italia, e dintr-un anumit motiv, OK, dar am colegi care lucrează acolo fără probleme. Să revin, eu am plecat pe 7 martie din garaj, iar până la aeroport la Treviso, aproximativ 120 de kilometri, am mers cu mașina, cu un coleg din Piatra Neamț. Am lăsat mașina în parcare, am urcat în avion și… direcția Otopeni. Bineînțeles, în Italia, niciun fel de control, niciun fel de mască…”, a mărturisit Cătălin.