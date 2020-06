Masacru în Mexic, cadavrele au fost aruncate pe marginea şoselei. Şoferii s-au îngrozit când au văzut trupurile VIDEO

Descoperirea macabră a fost făcută pe șoseaua care leagă orașele Caborca și Sonoyta, aflată la aproximativ 150 de km de granița cu SUA. Potrivit presei din Mexic, zece persoane au fost răpite vineri, în urma unui atac lansat de gruparea Los Salazar, în Caborca. Victimele ar fi membri ai organizației criminale condusă de Rafael Caro Quintero, capul cartelului Guadalajara, acum defunct.

Agresorii înarmați au incendiat și o benzinărie dar și mai multe locuințe și autoturisme, printre care și un TIR.

Potrivit El Sol de Hermosillo, atacatorii au confundat un profesor universitar cu un membru al cartelului rival și l-au împușcat în fața familiei sale.

Nu este clar de ce fii lui El Chapo - Jesús Alfredo Guzmán, Iván Archivaldo și Ovidio Guzmán López - care își spun Los Chapitos, au intrat în război cu gruparea condusă de Caro Quintero, în condițiile în care la finaul anului trecut cele două tabere se aliaseră pentru a elimina cartelul Jalisco Noua Generație din satul mexican Michoacán.

Fuerza #Caborca, fuerza #Sonora no salgan de sus casas, no se arriesguen, la ciudad aún sigue en manos del narcotrafico. @lopezobrador_ @ClaudiaPavlovic



En este país nos gobierna el narcotrafico, ya que el verdadero gobierno no hace nada, voltea para otro lado y no es capaz. pic.twitter.com/k9X7UW7Dt2