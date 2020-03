Măşti medicale cumpărate cu 40 de lei bucata prin achiziţie directă la Iaşi

Preţurile pentru măşti, halate, botoşei sau capeline au explodat odată cu criza provocată de pandemia cu noul tip de coronavirus. Unele produse sunt acum şi de 100 de ori mai scumpe decât înainte de criză.

Zeci de achiziţii realizate prin procedura încredinţării directe au avut loc la spitalele din Iaşi în ultimele două săptămâni, dezvăluie o anchetă realizată de Ziaruldeiasi.ro. Deşi nu sunt neapărat mari jucători pe piaţa materialelor sanitare din România, câteva firme din Iaşi s-au înfruptat şi ele zilele acestea din vânzările la suprapreţ ale măştilor, halatelor, botoşeilor sau capelinelor, atât de necesare în contextul pandemiei cu noul tip de coronavirus. „Ziarul de Iaşi" a identificat cinci firme care, în ultimele două săptămâni, au vândut materiale de protecţie spitalelor din oraş sau din ţară. Ele sunt doar câteva dintre cele câteva zeci la care spitalele au apelat în goana după materiale sanitare.

40 de lei o mască

O felie importantă a revenit firmei unor foşti angajaţi de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi. Mioara şi Valerică Ciulin deţin 40%, respectiv 60% din Brillmed SRL, o firmă înfiinţată în martie 2019 şi care comercializează echipamente medicale. Firma pare a fi o continuatoare a unei alte societăţi a celor doi, Megacons Brillago SRL, cu care în ultimii ani soţii Ciulin au vândut echipamente medicale de milioane de euro. Doar în 2018, Megacons avea o cifră de afaceri de aproximativ 5 milioane de lei. Revenind la Brillmed, firma a prins o încredinţare directă de 201.800 de lei de la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi. A furnizat în schimb 5.000 de măşti de tip FFP1, cu filtru HEPA, şi tot atâtea capeline şi botoşei de unică folosinţă. Brillmed a încasat 40 de lei pentru o mască şi câte 18 bani pentru capeline şi botoşeii de unică folosinţă. Contractul a fost semnat pe 18 martie. În ultima lună, Brillmed a vândut materiale de protecţie şi altor instituţii speriate de epidemia de coronavirus. Contracte mici, între 1.200 de lei şi 4.000 de lei, au fost încheiate săptămâna trecută cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină sau cu Primăria oraşului Gura Humorului. Preţul, acelaşi: 40 de lei pentru o mască FFP1. DSP Harghita şi Călăraşi, dar şi Primăria Lungani, judeţul Iaşi, au cumpărat şi ele măşti de la Brillmed. Ioan Bîrliba, managerul Spitalului Sfântul Spiridon, ne-a precizat la finele săptămânii trecute că soţii Ciulin nu mai lucrează la această instituţie. În trecut, ea a fost asistentă medicală, iar el angajat la departamentul de aprovizionare.

O firmă cu două decenii de experienţă, zeci de contracte

O altă societate care a vândut echipamente de protecţie în ultima lună, atât unor unităţii din Iaşi, cât şi altora din ţară, este Crio-2 SRL. Firma este pe piaţă din 1993 şi ultimele sale cifre fiscale declarate public arată că are o cifră de afaceri de 10 milioane de lei pe an. Asociat unic şi administrator este Maricica Ambrozie. Peste 100 de încredinţări directe, cele mai multe cu valori mici, a prins Crio-2 SRL doar în ultima lună. Cu două spitale ieşene, firma a încheiat un contract ceva mai consistent. Pe 17 martie, firma a vândut 10.000 de măşti chirurgicale de unică folosinţă Spitalului de Boli Infecţioase, pentru 4,5 lei bucata. Cu acelaşi preţ, pe 18 martie, firma a vândut 3.000 de măşti Institutului Regional de Oncologie. De asemenea, săptămâna trecută, firma a vândut şi 100 de măşti de unică folosinţă tip scoică către Spitalul CFR din Iaşi. Printre alte instituţii sanitare cărora Crio-2 le-a vândut săptămâna trecută materiale sanitare se numără spitale din Topliţa, Piteşti, Bucureşti, Teleorman, Odorheiu Secuiesc, Galaţi, Călăraşi, Piatra Neamţ, Făgăraş şi altele. Şi instituţii publice precum Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, Academia de Poliţie, Poliţia Vaslui sau Penitenciarul Mioveni au cumpărat măşti de la Crio-2.

Sute de achiziţii publice dintr-un apartament

Zeci de încredinţări directe au ajuns în ultima lună şi la firma Global Sistem SRL, care are sediu într-un apartament din cartierul Tudor Vladimirescu din Iaşi. Firma are, potrivit ultimei raportări către Ministerul Finanţelor, o cifră de afaceri de 3 milioane de lei pe an. Este deţinută de Ciprian şi Daniela Ciobanu. Global Sistem a vândut în special combinezoane, măşti sau viziere în ultimelezile. Unul dintre cele mai importante contracte a fost încheiat pe 18 martie, cu Salubris SA Iaşi. Firma a vândut 738 de combinezoane de protecţie din bumbac cu 98 de lei bucata, valoarea totală a contractului fiind de 72.324 de lei. Spitalul Parhon şi cel de Infecţioase au cumpărat şi ele combinezoane şi viziere de la Global Sistem.

O altă firmă ieşeană importantă din domeniul materialelor sanitare este StilTehnică Medicală, înfiinţată în 1998. Firma aparţine Mariei Crina Corneanu (80% din acţiuni) şi Alinei Ionel Niţă, şi are 17 angajaţi. În ultima lună, mai multe contracte, nu toate în legătură cu epidemia de coronavirus, au fost încheiate între această firmă şi Spitalul de Neurochirurgie. Vinerea trecută, de pildă, spitalul a cumpărat cagule de protecţie cap şi omoplaţi, de unică folosinţă, în valoarea de 22.500 de lei. Este vorba de 500 de bucăţi, cu o valoarea individuală de 45 de lei. Cu o zi înainte, pe 26 martie, Spitalul de Neurochirurgie a încheiat un contract de 125.000 de lei pentru 5.000 de halate de protecţie ranforsate, a câte 25 de lei bucata, cu aceeaşi firmă. Pe 25 martie, Maternitatea Cuza Vodă a încredinţat un contract de 125.200 de lei aceleiaşi firme, pentru 2.000 de viziere de unică folosinţă şi 4.000 de halate chirurgicale ranforsate de unică folosinţă. Ieri, aceeaşi maternitate a cumpărat şi măşti de protecţie, în valoare de 37.000 de lei, adică 37 de lei bucata, de la aceeaşi firmă. Spitalul de Neurochirurgie a cumpărat măştile de protecţie tot de la StilTehnică Medicală. 2.000 de măşti tip scoică, cu 9 lei bucata, a achiziţionat unitatea medicală încă de pe 10 martie. Acelaşi spital mai cumpărase de la aceeaşi firmă, pe 24 februarie, alte 2.000 de măşti cu filtru HEPA, tip FFP2, cu 20 de lei bucata.

Măşti de protecţie mai vinde în această perioadă şi firma ieşeană Pro RSQ SA, deţinută de Doru Bogdan şi Mihai Dorin Marinca. O încredinţare directă ceva mai consistentă a fost cea de pe 25 martie, când Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Andrei din Constanţa a achiziţionat 1.000 de măşti FFP2, cu 30 de lei bucata, de la firma ieşeană. De menţionat că, pe 26 martie, Spitalul de Boli Infecţioase a refuzat o ofertă a acestei firme, în valoare de 90.000 de lei, pentru acelaşi tip de măşti, motivând următoarele: „Acest tip de mască provoacă respiraţie îngreunată personalului medical care intră în contact cu pacienţii COVID 19“.

Citeşte şi: România se află oficial în scenariul 4, cu 2.109 cazuri de COVID-19. Ce presupune acest scenariu şi care sunt noile restricţii