Prima reacţie a medicului cu 8 clase! Cum se apără Matteo Politi: "Am dat bani grei să-mi fie recunoscute documentele!"

Matteo Politi, care opera în România sub numele de Matthew Mode, a oferit prima reacție cu privire la ceea ce s-a întâmplat și la scandalul monstruîn care este implicat.

"Lucrurile despre care mass-media scrie în momentul de față sunt cele care s-au întâmplat în Italia, acolo unde cazul a fost închis și de acolo au plecat toate poveștile. Când am venit în România, am dat documentele originale cu tot cu parafă unui avocat care, plătit cu o sumă considerabilă, a întreprins toate procedurile necesare pentru ca toate hârtiile mele să fie recunoscute și au fost astfel obținute toate avizele de către ministerele aferente, cărora le-am plătit chitanțe și, astfel, mi-au eliberat toate documentele și actele pentru a lucra în România. După aceea, avocata mi-a zis că am toate actele necesare pentru a profesa în România. Pot folosi numele de Matthew Mode, am primit o scrisoare de la un notariat din România care îmi permite să folosesc acest nume" a povestit Matteo Politi, pentru SpyNews.

În 2016, "medicul cu opt clase" se dădea specialist de top în materie de operațiide augmentare mamară, apoi în 2018 a început să practice în București, în cadrul a patru clinici. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, se lăuda cu un CV absolut impresionant, cu studii la UPMC Presbyterian Shadyside Hospital și la The Johns Hopkins University School of Medicine. Matthew Mode se lăuda că a lucrat în America, Marea Britanie și Spania.

În realitate, "medicul cu opt clase" este un bărbat pe numele său real Matteo Politi, condamnat cu suspendare în Italia, al cărui job anterior a fost cel de valet de parcare.