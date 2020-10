Matthew Sherwood, The Economist: "Partidele de centru-dreapta vor câştiga alegerile legislative din România şi vor forma majoritatea"

El a participat la conferinţa online "The Economist - Europe's Landscape in the Shadow of The Pandemic. Romania: Transformation - Recovery - Resilience".



"România şi regiunea din care face parte au intrat în această criză pandemică într-o formă mult mai bună decât la intrarea în criza financiară globală, când a avut loc un şoc al crizei datoriilor în zona euro. Deci, România este într-o formă mai bună din punct de vedere financiar, chiar dacă suferă de lipsa unui spaţiu fiscal, având în vedere deficitele din ultimii ani şi capacitatea redusă a instituţiilor de a lupta cu criza", a spus Sherwood.



Acesta a adăugat că se aşteaptă la o contracţie a PIB-ului României de 5,7% în acest an, iar, pentru 2021, estimează o uşoară revenire, cu o creştere de 4%, urmând ca nivelurile de dinainte de criză să fie atinse în 2022.



Potrivit economistului, este foarte important modul în care arată scena politică.



"Partidul Naţional Liberal, care conduce cu un Guvern minoritar, a făcut o treabă bună la alegerile locale din septembrie. Ne aşteptăm ca partidele de centru-dreapta, conduse de liberali, să câştige şi alegerile legislative din 6 decembrie şi să formeze o coaliţie majoritară", a susţinut el.



Întrebat dacă un Guvern majoritar va face diferenţa, Sherwood a răspuns: "Este o diferenţă uriaşă. Au fost cinci guverne în acest ciclu parlamentar, iar ultimele trei au fost minoritare. Nu intru în detalii, dar au fost nişte măsuri legate de anumite avantaje (majorarea pensiilor, a alocaţiilor - n.r.) care, dacă vor rămâne, vor reprezenta un risc major pentru o retrogradare şi va fi nevoie de o coaliţie majoritară ca să rezolve această problemă cu care se confruntă România".



Reprezentantul The Economist s-a referit şi la puterea slabă de absorbţie a fondurilor europene pe care o are România, precizând că vor trebui luate măsuri la acest capitol.

