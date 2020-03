Medic, despre pacienţii izolaţi din cauza coronavirus. "Pe trei nu îi mai avem. Au fost în autoizolare, dar au plecat înapoi în Italia"

Primăriile trebuie să le ducă mâncare persoanelor alfate în izolare şi să aibă informaţii despre cum se desfăşoară izolare, precizează oficiali ai Direcţiei de Sănătate Publică.

Mihai Chirica, primarul din Iaşi, unde sunt mulţi suspecţi de coronavirus, susţine că nu i-a cerut nimeni acest serviciu care există doar pe hârtie. În judeţul Iaşi, trei persoane care au ieşit din izolare urmează să fie amendate cu 10.000 de lei. Unul dintre cei sancţionaţi este un tânăr aflat în carantină care s-a dus să dea examenul la şcoala de şoferi. Examinatorul l-a tras pe dreapta în fața secției de poliție, notează Republica.

În schimb, un alt ieşean care s-a întors de la Roma a decis să se autoizoleze ca să-şi protejeze colegii. Tânărul de 30 de ani lucrează într-o multinaţională din Iaşi, iar, la sfârşitul lunii februarie, se afla la Roma în interes de serviciu.

"Am venit din Roma. Am primit în avion un chestionar pe care l-am completat. În aeroport a fost un control al angajaților DSP. Destul de sumar. A fost mai mult un interogatoriu. Nu ni s-a luat nici temperatura. Am fost întrebat dacă am vizitat zone în care erau cazuri de coronavisuri", a povestit ieșeanul care precizează că oricine putea minți sub semnătură pe declarație.

Ieşeanul spune că a sunat de la Roma pentru a cere informaţii de la Direcţia de Sănătate Publică şi a aflat că nu sunt restricţii, având în vedere zona din care venea. Tânărul a decis, însă, să se autoizoleze pentru a-şi proteja colegii.

"A venit un coleg și mi-a adus laptopul. Am stat acasă. La cumpărături ieșeam eu. Singura informare corectă am primit-o de la firma la care lucrez. Nu știu dacă există un protocol cu privire la izolarea la domiciliu. Dacă izolarea ar fi definită și respectată ar ajuta”, a povestit tânărul din Iaşi.

Cine este ocupă de persoanele aflate în izolare la domiciliu

Potrivit sursei citate, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că nu i-a fost solicitat în nici un caz serviciul de a aduce la hrană la domiciliul unei familii izolate ca urmare a suspiciunii de coronavirus. În schimb, purtătorul de cuvânt al DSP susţine că persoanele sunt monitorizate de medicii de familie. 350 de medici de familie încearcă să țină sub control informațiile despre starea de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu .

"Se sună dimineață și seară. Dacă se simt rău sunt sfătuiți să sune la 112”, a declarat președintele Societății Medicilor de Familie Iași, Anca Deleanu, conform Republica.

Concediile medicale se vor ști abia la sfârșitul lunii aprilie, a precizat directorul Casei de Sănătate, Radu Țibichi. „Va fi o premieră decontarea concediile medicale pentru situații de carantină, în ultimii ani nu s-au înregistrat astfel de situații și ne așteptam la o creștere a cheltuieilor de asistență socială”.

Autorităţile locale nu au precizat, însă, ce se întâmplă cu cei liber profesionişti sau fără venituri.

Trei suspecţi de coronavirus au plecat înapoi în Italia

Medicul Dana Popescu din Deleni are câteva cazuri de pacienți izolați în grijă.

„Problema este alta. Pe trei nu îi mai avem. Au fost în autoizolare, dar au plecat înapoi în Italia la muncă. Ceilalți respectă izolarea, dar au primit în vizită pe mamă și pe soacră și acum stau ele în izolare”, a precizat dr. Popescu, conform Republica.

Cadrul medical susţine că lucrurile au mers mult timp haotic.

„Fiecare făcea cum îl tăia capul. El stătea în izolare, dar copilul mergea la școală. Autoizolarea implică mai mult decât a sta acasă, iar restul populației să vină în vizită", a menţionat ea.

De asemenea, președintele Societății Medicilor de Familie Iași, Anca Deleanu, a declarat că a primit informaţii de la medicii de familie că persoane aflate în izolare au dat petreceri acasă cu toate rudele.

Medicul de familie Dana Popescu spune că la țară lucrurile sunt simple. Alimentele se lasă la poartă. Ce se întâmplă cu izolarea la oraș? „Dacă au rezerve, e bine. Dacă nu, ne întrebăm cine le aduce de mâncare? Familia?”, s-a întrebat retoric medicul.