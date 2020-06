A fost descoperit primul medicament care salvează viaţa pacienţilor infectaţi cu COVID-19. Anunţul epidemiologului Adrian Marinescu

Adrian Marinescu a povestit că "Matei Balș" a folosit acest medicament pentru cazurile severe și grave, reușind să aibă rezultate miraculoase. Este vorba despre un tratament cu doze mici de steroizi. Astfel, dexametanoza se dovedește a fi primul medicament care a salvat pacienții în stare gravă, aflați la Terapie Intensivă și ventilați mecanic. Partea și mai bună este că se găsește în toate farmaciile la un preț foarte mic.

Potrivit BBC, dacă acest medicament ar fi fost folosit pentru a trata pacienții din Marea Britanie încă de la începutul pandemiei, medicii ar fi putut salva până la 5.000 de vieți, spun cercetătorii. În același timp, acest medicament ar putea face minuni, mai ales în țările mai sărace care se luptă cu un număr mare de pacienți cu Covid-19.

"Lucrurile trebuie gândite așa: trebuie să ne bazăm pe experiență. Infecțiile severe aveau ca tratament acest medicament. Și lucrurile astea nu le-am făcut doar noi, ci și americanii. Au fost rezultate și rezultate. Noi am folosit încă de la început această dexametazonă, în special la cazurile medii și severe. E foarte important și vin datele care ne confirmă lucrurile reale. Medicamentul are rezultate reale. Fac următoarea precizare, când utilizăm un tratament nou, noi trebuie să vedem dacă e sigur. Noi am vorbit mereu de medicamente care au dovedit deja rezultate, nu am folosit medicamente care să facă rău. Când datele au arătat că nu au un beneficiu în rezultat, am renunțat la tratamentul respectiv. Ne-am bazat foarte mult pe exepriența nostră anterioară și pe infecțiile severe. Medicamentul însă nu previne coronavirusul, de aceea trebuie să nu apelăm la automedicație", a spus Andrei Marinescu.

Dexametanoza se folosește în prezent pentru reduce inflamația într-o serie de alte afecțiuni, ajutând inclusiv sistemul imunitar atunci când nu mai face față în lupta cu noul coronavirus.