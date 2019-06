Medicii au fost frapaţi! Ce diagnostic au pus unei fetiţe care avea o pată maro pe cerul gurii

La prima vedere medicii au crezut că este un semn din naștere, însă după un studiu mai amănunțit au făcut o descoperire neașteptată.

„Azi ma jucam cu Bella cand am observat o pata in gura ei. Am incercat sa sterg, sa vad daca dispare, dar nu s-a dus. Am sunat pe toata lumea si apoi am facut programare la medic, in urmatoarele 30 de minute", isi incepe mamica povestea, pe Facebook.

Medicii au susținut că este semn din naștere, însă femeia a institat că semnul a apărut peste noapte.

„Mi s-a spus ca fiica mea va fi consultata de 2 specialisti. Dupa ce am insistat ca nu e un semn din nastere, medicii au mai consultat-o inca o data. Le-am spus ca pata este usor alba pe margini si ca fiica mea isi baga degetele in gura, incercand sa o zgarie", sustine mama.

Medicii au râs când au descoperit ce era, de fapt, pata maro din gura micuței.

„Am aflat ca pata maro e o bucata de carton de la o cutie pe care Bella a ros-o. I-a ramas lipita de cerul gurii. Nu imi mai pot arata chipul la medici, acum", si-a terminat mama povestea publicata pe Facebook, conform stirilekanald.ro.