Medicul Alida Moise, despre infectarea cu noul coronavirus: "A fost o perioadă în care am fost foarte, foarte rău"

"Eu nu am fost trează atunci, nu am văzut știrea, ei (copiii, n.r.) sunt cei care au trăit impactul emoțional negativ și dacă ei au considerat că este OK să vin (să vorbesc, n.r.), pentru mine n-a fost o problemă să accept", a explicat doctorița Alida Moise a acceptat să vorbească despre momentele dificile în care un jurnalist Digi 24 a anunțat că ea a murit, învinsă de complicațiile provocate de noul coronavirus.

Dr Alida Moise este una dintre persoanele infectate cu COVID de fostul șef de poliție care nu a declarat, la internarea în Spitalul Gerota, că tocmai se întorsese dintr-o țară cu cazuri de coronavirus.

"Eram deja intubată și sedată în acea seară și așa am fost opt zile. Din relatările - puține - despre perioada aceea știu că am fost foarte rău. A fost o perioadă în care am fost foarte, foarte rău. Așa, subiectiv, ar trebui să consider acea perioadă o perioadă foarte neagră din fața mea, dar cred că e o perioadă foarte luminoasă, pentru că mulți s-au rugat pentru mine, colegii mei, prieteni, foști pacienți, familia mea, evident, s-au rugat pentru mine și poate că a fost așa, o perioadă luminoasă în care o mână a stat deasupra mea și nu m-a lăsat să trec în partea cealaltă. Deci, nu știu date foarte multe, dar într-adevăr am fost foarte rău atunci", a declarat medicul.

"Știam ce va urma. A fost rău, pentru că știam și riscurile la fiecare gest medical care urma să mi se întâmple. Dar cred că una peste alta, faptul că am fost medici ne-a ajutat să trecem mai ușor peste situație, să înțelegem nevoia de protecție a celor care ne îngrijeau. E o situație absolut specială. Eu m-am simțit foarte singură, am fost singură în rezervă. Accesul familiei, al prietenilor, colegilor, accesul preotului nu se permite la pacienții infectați cu acest virus. Așa cum am spus că mi-a fost dat să trăiesc sau dacă aș fi avut o soartă mai nefericită, prin asta am trecut singură. De multe ori, încurajările la telefon, recunosc că ultimele zile înainte să fiu intubată nici asta n-am mai putut să fac, nu țin loc de căldura aceea umană a unei strângeri de mână a celui drag, apropiat, care e alături de tine, care te încurajează. Pacienții sunt singuri, fiecare cu durerea, cu suferința lui, separat de cei dragi. E foarte greu de trecut peste asta.", a mai spus medicul Alida Moise.