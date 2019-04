Simptomele meningitei. Medicul Mihai Craiu explică la ce să fie atenţi părinţii şi care sunt vaccinurile contra meningitei

"Acesta e un semn de mare alarmă și părinții ar trebui să fie atenți la asta. Dacă ai lor copii par că sunt răciți cu dureri de cap și le apar astfel de leziuni pe piele, este obligatoriu să se ducă imediat la medic, nu a doua zi, ci imediat", a declarat medicul pediatru Mihai Craiu, potrivit edupedu.ro.

Simptomele meningitei – care sunt semnele de boală

Pentru a depista boala la timp, părinții trebuie să fie foarte atenți atunci când copilul are simptome de răceală și să urmărească dacă nu cumva apar și niște mici erupții pe piele care evoluează în câteva ore.

„Boala poate fi recunoscută repede în forma sa concretă când ai dureri îngrozitoare de cap, vomiți, te deranjează zgomotele obișnuite, adică ești evident foarte bolnav. Dar poate fi recunoscută și până să fie pacientul în fazele finale de boală. La început apare o erupție pe corp care seamănă cu niște vânătăi, ca niște ciupituri de țânțari sau de purici, după aceea se extind în următoarele ore ca și cum te-ai fi lovit.

Acesta e un semn de mare alarmă și părinții ar trebui să fie atenți la asta. Dacă ai lor copii par că sunt răciți cu dureri de cap și le apar astfel de leziuni pe piele, este obligatoriu să se ducă imediat la medic, nu a doua zi, ci imediat. Boala poate să fie mortală la adolescenți în 70% din cazuri, în sub 24 de ore, cum s-a și întâmplat. Ea evoluează foarte repede", a explicat medicul pediatru.

Care sunt vaccinurile contra meningitei

Vaccinul pentru meningită nu este unul obligatoriu fiindcă afecțiunea este foarte rară. În România, este aprobat de către Ministerul Sănătății doar vaccinul conjugat tetravalent împotriva meningococului de tip A, C, Y, W135. MCV4 se poate administra la vârsta de 12 luni, sau de la vârsta de doi ani, cu recomandarea medicului de familie. De asemenea, acesta este vaccinul pe care ar trebui să îl faceți în cazul în care călătoriți în țări unde riscul de a contacta boala este mai mare.

„Afecțiunea este extrem de rară, știm din țările unde există o raportare riguroasă, ca SUA, Canada sau Marea Britanie, unde afecțiunea apare cu o frecvență de câteva cazuri de la 0,5 până la 5 cazuri la 100.000 de persoane pe an. Am vorbi, pentru România, între 7-17 cazuri pe an. E posibil ca în luna următoare să nu mai auzim la știri de niciun astfel de caz. De aceea, în multe țări ale UE, nu numai în România, statul a decis că afecțiunea este atât de rară, încât numai persoanele la risc trebuie vaccinate și acestea sunt în două mari grupe:

cei care nu au splină (fie au avut un accident și a trebuit scoasă sau s-au născut fără splină funcțională)

sau cei care au un deficit imun.

Aceste categorii de persoane, care sunt puține, trebuiesc vaccinate. Dar pentru restul persoanelor, nu e obligatoriu", a spus Craiu.

În ultima săptămână au apărut trei cazuri de meningită la trei adolescente cu vârste de 15-18 ani, dintre care două au și decedat. Este vorba de adolescenta de 15 ani din Vaslui, care a murit la Spitalul Județean din Iași, și o tânără de 18 ani, de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" din București, care a murit de meningită joi, săptămâna trecută. Al treilea caz de boală este o tânără de 16 ani, internată în Botoșani, care a venit cu virusul din Italia, și care se află sub tratament cu antibiotice în spital. Astăzi, Ministerul Sănătății anunță că un alt elev de la Lazăr a fost depistat pozitiv pentru Neisseria meningitidis încă din 18 aprilie, când i-a și fost "administrat tratamentul chimio-profilactic imediat, în doză unică".

„Este o excepție să apară câteva cazuri într-un interval relativ scurt de timp. Cazurile sunt izolate din punct de vedere epidemiologic. Tânăra de la Botoșani e venită din Italia, tânăra de la Vaslui nu s-a întâlnit cu cea din Botoșani, iar tânăra de la Lazăr nu a venit în contact cu niciuna din cele două. Pur și simplu sunt cazuri izolate și sunt coincidențe temporale", a explicat Mihai Craiu.

Cum se transmite meningita

Boala se transmite prin contact direct cu fluidele unei persoane purtătoare (salivă, secreții nazale) și este deosebit de periculoasă, rata mortalității este chiar de 70% în cazul adolescenților, a explicat pentru Edupedu.ro doctorul Mihai Craiu.

Ce este meningita

Meningita este o afecțiune bacteriană care este produsă prin multiplicarea în organismul uman al unui microb care se numește meningococ. În familia acestui microb sunt mai multe serotipuri, cel mai frecvent în România fiind serotipul B, a mai explicat pentru Edupedu.ro medicul Craiu.

„Cele mai multe cazuri grave și mortale sunt din serotipul B și pe locul doi e serotipul C. Se poate lua de la un purtător sănătos sau de la un bolnav. Nu este o afecțiune care se ia din mâncare, se ia din produsele biologice ale omului cum este saliva, mucusul. Boala este mai periculoasă la adolescenți din cauza comportamentelor care favorizează transmiterea prin sărut, băut în comun din aceeași sticlă, își dau țigara de la unul la celălalt. Nu este o slăbiciune a organismului, este vorba de activitatea de contact la copii care este mult mai frecventă", a declarat Mihai Craiu.