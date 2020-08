Medicul pediatru Mihai Craiu: "Şcolarii NU TRANSMIT noul coronavirus mai mult decât adulţii!"

Dr. Craiu a precizat, într-un mesaj publicat pe Facebook, cum pot fi deschise şcolile.

"Cea mai importantă condiție pentru deschiderea școlilor, în siguranță, o constituie transmiterea comunitară redusă a SARS-CoV-2. Ceea ce nu pare a fi deloc cazul în acest moment in România.



Dar...



La nivel mondial închiderea școlilor și a grădinițelor a avut loc în 186 țari si teritorii (cu excepțiile notabile din Suedia si Nicaragua) și a afectat 89% din copiii lumii. Adică 1.5 miliarde de copii, la scară planetară - https://time.com/…/schools-reopening-coronavirus-denmark-s…/", a menţionat dr. Craiu.

Mai puţine cazuri de COVID-19 în cazul copiilor mici în ţările în care şcolile au reînceput

"Ce s-a întâmplat după închiderea școlilor? Mult mai puține lucruri bune decât s-a crezut inițial... Deși copiii mici sunt unii dintre vectorii bolilor transmisibile in comunitate (gripa este un exemplu notoriu!), in cazul COVID-19, acest fenomen de limitare a transmisiei, atribuibil închiderii școlilor, a fost mult mai mic decât s-a estimat inițial.



De ce?



Pentru că cei mici nu au un rol major în transmiterea comunitară a SARS-CoV-2. În pofida unor observații punctuale, unde au crescut cazurile de COVID-19 in comunitate (exemplul ar fi Israel, dar acolo, odată cu școlile s-au deschis și toate celelalte, inclusiv barurile și restaurantele, iar clasele au primit 30-40 elevi, ca in scenariul anterior pandemiei) in toate celelalte țari unde s-au deschis școlile NU a existat accelerarea transmisiei comunitare, dacă s-a redus numărul elevilor in clase - https://www.reuters.com/…/swiss-back-to-school-angst-illust…", a afirmat dr. Craiu.

Cum a fost posibilă deschiderea şcolilor în ale ţări

"În ce țari deschiderea școlilor a fost posibilă? Care sunt țarile unde educația, dezvoltarea emoțională și sănătatea copiilor au fost priorități, inaintea cluburilor sau altor așezăminte de relaxare/distracție?



În Austria, Cehia, Coreea de Sud, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Hong Kong, Italia, Olanda, Norvegia, Singapore, Taiwan, UK printre altele. Doar SUA este in situația de a nu putea deschide scolile, după vacanță (poate doar in New York??), datorită unei tranșmiteri comunitare accelerate a noului coronavirus.



De ce este imperios necesară elaborarea unei strategii pentru deschiderea școlilor? Acolo unde e posibil...



Pentru că datele actuale au dovedit erorile din studiul ce susținea că școlarii, cu vârstă intre 10 si 19 ani, transmit virusul SARS-CoV-2 mai intens decât adulții", a menţionat medicul.

"Oprirea indelungată a școlilor duce la creșterea gradului de abuz sau neglijare"

"Școlarii NU TRANSMIT noul coronavirus mai mult decât adulții!!! Ei transmit virusul absolut la fel si măsurile de limitare a transmisiei sunt aceleași. https://www.nytimes.com/…/older-children-and-the-coronaviru…



Pe lângă scăderea importantă a performanțelor academice, oprirea indelungată a școlilor duce la creșterea gradului de abuz sau neglijare. In SUA 20% din raportările privind cazurile de abuz impotriva copiilor vin de la educatori. Și aceste raportări au scăzut cu 60% de când sunt inchise școlile... Îsi imaginează cineva că sunt cumva mai puțin abuzați sau neglijați copiii săraci în vremea COVID-19??



O decizie privind școlile ne privește pe toți. Părinți, medici, copii, dascăli și decidenți, deopotrivă. Pentru că așteptarea indelungată a redeschiderii școlilor va scădea nivelul de instrucție DAR va crește infracționalitatea juvenilă si ponderea celor neglijați și abuzați.



Adică vom fi (probabil) sănătoși dar vom putea muri ca urmare a unei tâlhării într-o comunitate violentă și fără reguli sau speranțe. Mai ales când va sosi și decontul economic al acestei crize", a conchis medicul pediatru.