Mega Image livrează gratuit produse persoanelor de peste 65 de ani şi celor cu dizabilităţi

Astfel, pe toata perioada masurilor de urgenta COVID-19, la numarul de telefon 0800.410.900, care poate fi apelat in mod gratuit, non-stop, operatorii din call-center-ul Suna Mega! vor prelua apelurile persoanelor care se afla in indisponibilitatea de a se deplasa si, in functie de adresa la care locuiesc, le vor redirectiona catre asociatii si organizatii care asigura livrari gratuite cu ajutorul voluntarilor.

Orasele care beneficiaza de livrari gratuite de alimente pentru varstnici si persoane cu dizabilitati sunt Bucuresti, Timisoara, Cluj, Bacau, Iasi, Buzau, Botosani, Slatina, Targoviste, Constanta, Caracal, Pitesti, costul comenzii urmand a fi achitat la livrare, conform bonului fiscal. Toti voluntarii vor respecta regulile de preventie si siguranta prin echipament de protectie.

„In aceste momente dificile, ne dorim sa sprijinim cat mai mult oamenii care au cea mai mare nevoie in comunitatile din care facem parte si sa venim cu solutii sigure pentru ei. In continuare, siguranta angajatilor si clientilor nostri este foarte importanta, iar aceasta initiativa vine in intampinarea recomandarilor si eforturilor autoritatilor de a limita extinderea COVID-19 la persoanele cu risc crescut de infectare. Salutam pe aceasta cale initiativele civice pentru ajutorul acestor persoane si apelam, inca o data, la implicarea, responsabilitatea si intelegerea intregii comunitati pentru a trece cu bine, impreuna, peste aceasta perioada", a declarat Mircea Moga, CEO Mega Image.

Initiativele de voluntariat catre care vor fi redirectionate apelurile si solicitarile primite la linia Suna Mega! sunt in prezent: Directia Generala de Asistenta Sociala Bucuresti (DGASMB), Asociatia Studentilor la Constructie din Bucuresti (ASCB), Geeks for Democracy, Initiativa civica a Angelei Buzuloiu, Asociatia Beard Brothers, Federatia Tinerilor din Bacau, Centrul de Urgente Speciale (in colaborare cu Asociatia CIVITA), Bine Boutique.

Mega Image face apel si la alte initiative de voluntariat similare sa se alature pentru a redirectionara direct din linia speciala Suna Mega! cat mai multe persoane, din mai multe zone si orase din tara.