Meghan Markle, soţia Prinţului Harry, are probleme. Plăteşte aproape 70.000 de lire sterline, după ce a fost înfrântă în primă instanţă

Meghan Markle a intentat un proces la Înalta Curte de la Londra împotriva Associated Newspapers, societatea care editează The Daily Mail şi versiunea sa de duminică Mail on Sunday, precum şi Mail Online. Ea reproşează publicaţiei Mail on Sunday că i-a încălcat dreptul la viaţa privată publicând fragmente dintr-o scrisoare adresată tatălui ei Thomas Markle în august 2018.

Acum, soţia Prinţului Harry a fost de acord să achite cheltuielile de judecată ale editurii pentru această primă înfăţişare la Înalta Curte şi, după cum scrie Daily Mail, ea ar fi ales să plătească pentru a păstra ascunse pentru moment numele celor prietene ale sale care au vorbit cu revista People despre scrisoarea trimisă tatălui ei. Dezvăluirea numelor ar fi "un preţ inacceptabil de plătit", spun avocaţii lui Meghan. Totuși, în urma unei gafe monumentale din timpul audierilor, unul din avocaţi, Justin Rushbrooke, a dezvăluit din greșeală numele de familie al uneia dintre cele cinci, însă judecătorul Justice Warby a ordonat ca numele acesteia să nu fie făcut public. Avocatul a spus că prietena B a fost "cea mai bună persoană posibilă” pentru a furniza dovezi presei, deoarece "ea este cea care a orchestrat efectiv interviurile". El a spus în faţa instanței: "Acestea au fost prezentate ca surse confidențiale, care au dat interviurile în condiții de anonimat”.

Cele cinci femei au fost citate ca surse al materialului din 2019 realizat de revista People, iar Anthony White, unul dintre avocaţii Associated Newspapers, a spus că, sub principiul dreptăţii din Marea Britanie, acestea ar trebui numite. Meghan Markle nu a ştiut că prietenele ei au vorbit cu cei de la People decât după apariţia articolului, iar cele cinci ar putea fi chemate şi ele la Înalta Curte din Londra pentru a depune mărturie în proces.