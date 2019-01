Menstruaţia la adolescente. Când e cazul să te îngrijorezi

Majoritatea fetelor au prima menstruatie in jurul varstei de 10-15 ani, insa la unele poate aparea mai devreme sau mai tarziu. Prima menstruatie poarta numele de menarha. Desi 28 de zile se considera durata medie a unui ciclu menstrual, fetele au cicluri menstruale diferite ca lungime de la luna la luna, in special in primii ani de la prima penstruatie.

Prima zi de menstruatie va fi considerata Ziua 1 a ciclului sau menstrual. Inainte de asta, glanda pituitara a dat comanda ovarelor sa pregateasca un ovul pe care sa-l elibereze. Ovulul se maturizeaza complet, iar in acelasi timp captuseala uterului va incepe sa se ingroase pentru a pregati „cuibul" rezervat ovulului eventual fecundat, care sa genereze sarcina.

In jurul Zilei 14 din cele 28, ovulul se elibereaza (ovulatie) prin trompele uterine si calatoreste spre uter.

Menstruatia la adolescente.Daca ovulul este fecundat de spermatozoizi, acesta se va prinde de captuseala uterului, iar fata va fi insarcinata. Daca nu, doua saptamani mai tarziu, captuseala uterului si ovulul vor fi eliminate prin ceea ce noi numim „menstruatie". Iar totul se va repeta lunar.

Desi totul pare limpede, corpul fetei nu va urma acest scenariu simplist. In primii doi ani de la prima menstruatie, pot fi luni in care fata sa nu aiba sangerari sau durata ciclului menstrual sa fie mai mare sau mai mica. Stresul, boala, schimbarile bruste de greutate pot contribui la iregularitatea ciclului menstrual.

Ciclul menstrual normal nu trebuie sa fie regulat

Daca la unele fete ciclul menstrual este „ceas", la altele menstruatia poate aparea la date diferite. Cum am mentionat mai sus, unele fete pot „sari" peste o menstruatie, in timp ce altele pot avea doua sangerari in aceeasi luna, totul fiind influentat de stres, boala etc. Toate acestea sunt perfect normale, la inceput.

De asemenea, mai poate diferi durata sangerarii. Daca la unele fete dureaza 2-3 zile, la altele poate fi de o saptamana. Acest lucru este influentat de nivelul hormonilor care dicteaza cantitatea si durata menstruatiei.

Daca o fata nu are ciclul regulat isi poate da seama daca se apropie sau nu menstruatia dupa urmatoarele indicii:

– dureri de spate

– tensiune in sani

– dureri de cap

– eruptii acneice

– tulburari de somn

– tulburari de dispozitie

– balonare.

