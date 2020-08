MERCUR in FECIOARA 2020. 20 august - 5 septembrie. Planeta comunicarii revine acasa. Impact major pentru zodii!

Fecioara este o zodie muncitoare, iar lui Mercur ii place sa fie ocupat si implicat in activitati mentale. Este un moment prielnic sa te ocupi de detalii, sa organizezi si sa iti faci planuri.

Activiati de facut cu Mercur in Fecioara 2020

· Analizeaza-ti situatia cu onestitate si actioneaza acolo unde este nevoie sa intervii

· Organizeaza-te! Puneti in ordine numerele de telefon, adresele de email, contactele

· Fii atent la detalii – citeste si ce e scris cu litera mica (mai ales in contracte)

· Solutioneaza problemele, vino cu solutii practice

· Ofera-te voluntar pentru o actiune caritabila sau pentru o organizatie care se ocupa cu actiuni ce te pasioneaza

· Invata ceva nou – mergi la un curs, workshop, training

· Dezvolta-ti noi abilitati tehnice

· Asculta mai mult si citeste printer randuri

· Scrie, vorbeste, comenteaza, inscrie-te, impartaseste in social media

· Imbunatateste mediul in care traiesti

· Editeaza, verifica, corecteaza

· Gandeste-te cum sa muncesti mai inteligent, nu mai mult

· Incepe un plan de exercitii fizice

· Incepe o dieta sanatoasa

· Fa curatenie si pastreaza numai obiectele cu adevarat importante.

Munca si tendinte perfectioniste!

Mercur in Fecioara 2020 este despre atentie la detalii, despre gandire analitica, despre dependenta de munca, despre perfectionism. Mercur in Fecioara inseamna obitinerea unor certificate de calificare in diverse domenii. Inseamna mai multa cunoastere, mai mult studiu. Cu Mercur in Fecioara ai tendinta sa spui exact ce gandesti. Ai tendinta de a fi mai critic cu ceilalti, dar si cu tine insuti.

Cum te influenteaza IN FUNCTIE DE ZODIE tranzitul lui Mercur in Fecioara 2020:

MERCUR in FECIOARA 2020 pentru BERBEC

Acest tranzit iti sustine cele mai inovative idei pentru proiectele tale de munca. Cu cat crezi mai mult in viziunea ta, cu atat mai clara ea devine iar Mercur si Fecioara te asigura de asta. Perioada pana in 5 septembrie iti permite atat sa obtii prin munca ta ceea ce iti aduce satisfactie cat si sa schimbi ce nu functioneaza. Ai incredere in ghidarea venita prin instinctele tale.

MERCUR in FECIOARA 2020 pentru TAUR

Acest tranzit te seteaza pentru schimbari pozitive. Pana in 5 septembrie, ai o fereastra de timp ce te incurajeaza sa iti exprimi creativitatea in munca ta pentru a avansa foarte mult, insa totusi sa o faci in moduri practice si aplicabile. Asuma-ti riscuri care iti sustin cresterea si ajuta-te sa rupi angajamente in care ai jucat inconstient dupa reguli care nu te mai ajuta sa evoluezi.

MERCUR in FECIOARA 2020 pentru GEMENI

Acest tranzit te incurajeaza sa faci cat mai multa curatenie in casa ta. Deschide larg dulapurile pe care le accesezi mai rar. Da la o parte orice produs pentru care nu simti bucurie sau pe care nu l-ai mai folosit demult. Focusul acestei perioade pentru tine este sa minimizeze excesul si sa iti eliberezi loc pentru energie noua. Daca realizezi ca asta este valabil si pentru viata ta personala, nu da inapoi si aplica si acolo aceeasi regula. Emotiile trebuie si ele investigate, eliberate si reciclate la fel de mult precum rochia sau costumul pe care nu le-ai mai purtat de 5 ani.

