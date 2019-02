Mereu o surpriză plăcuta şi modernă: trandafirii criogenaţi

Cand te gandesti la flori, sansele sunt foarte mari sa iti treaca si trandafirii prin minte. Imaginea trandafirilor este una adanc intiparita in memoria noastra datorita romantismului si delicatetei unor astfel de flori adesea daruite pentru a exprima cele mai puternice sentimente.

Florile starnesc emotii, impresioneaza pe oricine, se potrivesc la orice ocazie si transmit lucuri pozitive despre persoana care le ofera. Totusi, ce ar fi daca ai avea posibilitatea oferirii unei flori care nu se ofileste?

Pentru a impresiona persoana draga la un cu totul alt nivel, descopera acum trandafirii criogenati si bucura-te de beneficiile pe care o floare eterna oferita cadou le aduce.

Oferirea unui trandafir criogenat in locul unui buchet clasic se remarca astfel:

1. Isi pastreaza starea si aspectul pentru foarte multi ani daca trandafirul criogenat este tinut in conditii potrivite. Fie ca sunt oferiti in cupole de sticla sau in cutii acrilice, trandafirii isi pastreaza pentru foarte mult timp aspectul de "proaspat-cules".

2. Trandafirii criogenati sunt un cadou modern, in ton cu trendurile anului 2019. In ultimii ani, tot mai multi oameni inlocuiesc buchetele simple de flori cu aranjamente ceva mai speciale, cum ar fi cutiile cu flori sau trandafirii criogenati pentru a impresiona.

3. Un trandafir criogenat este o metafora pentru sentimente eterne. Daca oferi un trandafir criogenat persoanei iubite in locul unuia obisnuit, automat vei lasa impresia ca iubirea pe care o porti este una solida si longeviva, ca ai trecut la un nou nivel. Daca nu stii prin ce atentii sa iti faci persoana iubita si mai fericita, un trandafir criogenat este cu siguranta o varianta excelenta!

Ce este totusi criogenarea?

In domeniul floristic, criogenarea se refera la uscarea totala a florilor la temperaturi extrem de scazute. Florile astfel tratate sunt plasate in recipiente sub vacuum, unde toata apa din ele este inlaturata intr-o perioada lunga de timp. In cele din urma, florile rezultate sunt readuse incetul cu incetul la temperaturi normale, iar rezultatul obtinut sunt niste flori care isi vor pastra aspectul natural si proaspat pentru foarte multa vreme.

Trandafirii criogenati sunt o metoda moderna de a exprima sentimente cat se poate de clasice

Atentiile materiale nu reprezinta un lucru de baza pe care o relatie cu o persoana draga se construieste, insa vor starni emotii pozitive si apreciere chiar si in cazul celor mai nematerialiste persoane. Decat sa oferi un cadou de care nu esti sigur ca va fi apreciat, alege un trandafir criogenat, stiind ca frumusetea lui ramane neschimbata pentru ani si ani.

Serviciile de livrare flori sunt de asemenea o idee excelenta pentru a lua pe cineva prin surprindere. Poti livra chiar azi un trandafir criogenat catre o persoana anume, starnind reactii care vor ramane pentru multa vreme in mintea si sufletul destinatarului!