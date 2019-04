MESAJ nou RUNE pe ZODII săptămâna 29 APRILIE – 5 MAI 2019. Atenţionări importante!

“Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.



ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata : Eihwaz

Pot exista blocaje, dar chiar si ele ajuta la progresul tau. Desi ti se pare ca esti fara putere la acest moment in timp pe un subiect, de fapt nu esti. Ti se cere rabdare si asteptare. Cresterea este sustinuta si prin inconveniente si disconfort. Asteapta cu incredere si vei vedea sustinerea divina cum se manifesta in viata ta.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata : Nauthiz

Exista cu certitudine o nevoie clara pentru restrangere si retinere acum. Poti fi anumite retineri precum si nevoia de a-ti reconsidera planurile cu multa atentie. Daca nu poti reinstala armonia la acest moment, refa macar balanta si echilibrul in viata ta. Ia in calcul cum sa folosesti benefic pentru tine orice element de adversitate.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata : Mannaz

Esenta este apa. Claritatea, disponibilitatea de a te schimba sunt vitale si eficiente acum. Devino corect fata de tine insuti si abia apoi poti sa fii corect cu ceilalti. Fii flexibil ca un elastic, devotat si moderat. Numai atunci vei avea o directie reala.

