Mesaj saptamanal RUNE pe ZODII, 17-23 AUGUST 2020. Noutati de la pietrele mistice, fereşte-te de gândurile negative!

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – ALGIZ. Ti se solicita sa iti controlezi emotiile. Actiunile corecte sunt principala forma prin care te poti proteja de esec. Daca ai o durere sau o turbulenta emotionala, nu incerca sa te ascunzi de ea pentru ca este doar durerea si turbulenta de dinainte de progres.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – URUZ (cu fata in sus). Nu lasa oamenii negativi sa te traga in jos. Vei reusi daca te focusezi profund pe calea ta in continuare. Succesul iti este asigurat daca abordezi fiecare provocare din calatoria prin viata cu tarie si determinare.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Raido : Daca iti analizezi situatia curenta, tu stii ca esti deja pe cale spre ceva ce iti doresti. Daca te gandesti la viitor, inca este o cale lunga in fata ta. Dar da, este posibil sa implinesti ce iti doresti si vei construi unele relatii benefice sau participa la proiecte de ajutor. Runa iti transmite sa nu stai intr-un singur loc ci sa te misti mereu spre scopul specificat. Tine minte ca drumul in fata este deschis, paseste pe el cu curaj!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.