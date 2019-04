Mesaje de Paste. Cele mai frumoase 50 de felicitari si urari de Paste pentru cei dragi

Urari de Paste – Mesaje de Paste

Sper ca acest Paste sa-ti intareasca increderea si speranta! Hristos a inviat!

***

Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniste, pace si fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat!

***

Bucuria vine din lucruri marunte. Linistea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecaruia. Paste Fericit!

***

Fie ca sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa-ti aduca cele 4 taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Clipe de neuitat alaturi de cei dragi si numai realizari!

***

As vrea sa petrecem Pastele impreuna. Desi stiu ca nu e posibil, iti voi fi alaturi cu sufletul si fie ca speranta Invierii sa mi te aduca aproape in curand! Paste fericit!

***

Oul inrosit, mielul rumenit, cozonacul crescut, Paste fericit! Fie ca aceasta sarbatoare sa va aduca multa nadejde si pace in viata.

***

Cristos a inviat daruindu-ne o noua viata, astfel incat fiecare dintre noi sa stie sa isi pretuiasca existenta si sa bucure de ea. Paste fericit!

***

Azi, in zi de sarbatoare sa coboare linistea si pacea. Minunea Invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei si bucuriei cu bunatate si caldura in suflet. Hristos a inviat!

***

Hristos a inviat! Sarbatoarea Invierii Domnului binecuvantata de lumina sfanta sa aduca sentimente calde, bogatie sufleteasca si bunastare intr-un ou inrosit de iubire si intr-un cozonac delicios precum voia buna.

***

Sa-ti fie viata pufoasa ca un cozonac, fara griji ca a unui miel, colorata ca un ou de Pasti si luminoasa ca Ziua invierii!

Pofta buna!

