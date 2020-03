MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, saptamana 16-22 MARTIE 2020. Ghidare pentru claritatea ta!

Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 16-22 martie 2020. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra. Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici!