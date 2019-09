MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, săptămâna 16-22 septembrie 2019. Ghidare pentru claritatea ta!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Ariel : Atunci cand dai, deasemenea si primesti. Atentie la rezistenta la schimbare. Exista extreme in felul in care economisesti sau cheltui banii.

Mesaj detaliat : Atunci cand dai, tu si primesti. Mai intai, acest mesaj iti reaminteste ca ceea ce castigi financiar si ceea ce ai ca resurse trebuie impartite cu altii. Cand prosperitatea este tinuta prea strans asupra ta, ea te poate face o persoana inchisa in sine si ca atare iti blochezi conexiunea cu viitoarea abundenta. Daca cineva a fost binecuvantat cu resurse bogate, acest mesaj este un reminder sa mai donezi pentru scopuri nobile. Exista insa si cealalta extrema, ti se indica ca este posibil sa fi fost prea putin grijuliu cu banii tai. Oricum, mesajul este despre nevoia de a-ti revizui felul in care gestionezi relatia cu banii pe care ii ai. Mesajul acesta nu e doar despre bani si finante, ci si despre felul in care iti folosesti energia si emotiile. Nu lasa gandurile bazate pe frica sa iti limiteze actiunile. Fii dispus sa impartasesti orice talente si daruri ai cu cei din jurul tau.

Semnificatii suplimentare : Exista probleme de control de rezolvat. Pastreaza bani si pentru zile ploioase. Fii conectat mai mult la prezent ca sa iesi din frica de lipsa de bani. Nu te mai opune schimbarilor.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Raphael : O noua experienta emotionala pozitiva. Relatii emotionale implinite. Inspiratii spirituale puternice si profunde.

Mesaj detaliat : Se anunta inceputul unei experiente emotionale noi si pozitive in viata ta. Poate fi vorba de o persoana noua de care te vei apropiat mult sau o situatie care iti umple sufletul de bucurie. Deseori, acest mesaj semnifica startul unei povesti romantice sau a unei iubiri reinnoite in actuala ta relatie. Poti vedea ca te indragostesti sau ca aprofundezi o conexiune adanca cu un nou prieten. Sunt foarte posibile inspiratii si revelatii profunde spirituale acum. Ai incredere in intuitia ta ca te va duce spre fericire.

Semnificatii suplimentare : Revelatii spirituale ; Un cadou special de la cineva drag ; Acasa este acolo unde se afla inima ta.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Jeremiel : Incepi o noua viata. Iti gasesti un scop. Ai parte de o revizuire plina de iertare si compasiune a vietii din trecut.

Mesaj detaliat : Esti chemat sa iti reinnoiesti dedicarea pentru scopul vietii tale. Fiecare zi din viata ta te-a dus spre acest moment. Acum este timpul sa iti revizuiesti istoria personala si sa faci schimbari care sa te duca intr-o directie diferita. Jeremiel te poate ajuta sa iti evaluezi trecutul fara judecata aspra. Ia-ti in brate noua destinatie cu bucurie si incredere. Situatii in care trebuie sa iei decizii se vor solutiona pozitiv pentru tine. examinari academice, reste si intelegeri legale vor avea rezultate favorabile.

Semnificatii suplimentare : Raspunzi unei chemari ; Iti gasesti scopul mult cautat ; Incepi o noua viata ; Ai claritate perfecta ; Oportunitati nelimitate.

Arhanghelul Jeremiel este ingerul ce ne ajuta cu revizuirea vietii. Daca cauti sa privesi spre trecut si sa vezi cum se leaga de viitor, il poti chema pe Jeremiel pentru a-ti da inspiratie si calauzire. Cere-i pasi detaliati de urmat care sa te duca spre schimbari de succes pentru viitorul tau.

