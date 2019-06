MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, săptămâna 17-23 iunie 2019. Arhanghelii ne ghidează!

Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste? Iata care sunt acestia aici!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

TI SE CERE SA FII UN CONDUCATOR

Arhanghelul Gabriel: "Este timpul pentru tine sa iti asumi puterea si pozitia de lider si sa ii ghidezi pe altii in moduri conduse de iubire."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Gabriel: "Imbratiseaza-ti si accepta-ti puterea intr-un mod iubitor si foloseste-o pentru un bine mai inalt al tuturor celor implicati. Iti voi ghida actiunile ca sa ii inspire si motiveze pe altii. Iti voi inlocui indoiala de sine cu privire la calificarea ta cu o dorinta crescuta de a servi, ajuta si invata si pe altii. Atunci cand focusul mintii tale este preponderent pe intrebarea creativa "Cum pot servi ?" atunci nu te vei mai ingrijora ce gandesc altii despre tine. Focuseaza-te pe puterile tale, pe cat de multe lectii de viata ai invatat si pe cat de bine se simte sa fii un exemplu viu de om care traiesti urmand calauzirea divina".

Lucrul cu Arhanghelul Gabriel: Numele lui inseamna "Dumnezeu este puterea mea" si aceste cuvinte te caracterizeaza si pe tine cand lucrezi cu Gabriel. Indiferent de formatiunea ta, tu ai acum in tine puterea lui Dumnezeu si o vei avea mereu. Gabriel te poate ajuta sa te conectezi cu curaj la aceasta putere. Te asigura ca este in siguranta pentru tine sa fii puternic si te va proteja intotdeauna. Aura lui Gabriel este de culoarea cuprului, ca si trompeta sa. Cand porti sau lucrezi cu cristalul citrin sau cu cuprul tu te conectezi cu energia lui Gabriel

Arhanghelul Gabriel este intruchipat ca femeie in unele carti de specialitate, in timp ce in altele are infatisare masculina. Alaturi de Mihail, numele lui Gabriel este mentionat in Vechiul Testament. El este considerat un Arhanghel puternic, care ii ajuta pe mesageri (scriitori, profesori si ziaristi). Arhanghelul Gabriel a dus mesajul Elisabetei si Fecioarei Maria ca vor naste pe Ioan Botezatorul, respectiv pe Iisus. De aceea, ii poti cere ajutorul arhanghelului Gabriel daca vrei sa concepi sau sa adopti un copil.

Ii mai poti cere ajutorul Arhanghelului Gabriel pentru deschiderea celui de-ai treilea ochi si pasirea pe calea spiritualitatii, pentru intelegerea mesajelor aparute in vise si viziuni. Arhanghelul Gabriel ii ajuta pe cei implicati in arta si comunicare, pe cei care vor sa-si gaseasca drumul in viata.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

REVIZUIESTE-TI VIATA

Arhanghelul Jeremiel: "Inventariaza-ti viata si rezolva prin schimbare sau vindecare orice este in dezechilibru."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Jeremiel: "Este nevoie de curaj sa iti privesti viata in amanunt si onest. Totusi, daca o faci cu compasiune si umor, vei creste mult si vei invata multe dintr-o inventariere a vietii de pana acum. Te voi ajuta sa vezi clar unde ai ajuns. Vom primi la ce ai invatat si cum aceste lectii sunt o valoare pentru azi si viitor. Vom observa impreuna si tiparele de viata ce nu iti mai folosesc in continuare si vom face pasi concreti pentru a le elibera."

Lucrul cu Arhanghelul Jeremiel: Unul din scopurile lui Jeremiel este sa ajute sufletele ce trec in lumea de dincolo sa isi revizuiasca viata dar si pe cele din aceasta lume sa vada unde au ajuns si ce au de invatat pentru drumul in continuare. Fa-ti timp sa fii singur si cere-i lui Jeremiel sa iti revizuiasca viata ca sa vezi ce ai invatat, unde ai ajuns, ce tipare esti pregatit sa elimini din gandirea si actiunile tale dar si pentru ce esti recunoscator in viata ta".

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.