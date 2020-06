MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, saptamana 22-28 IUNIE 2020. Ghidare pentru claritatea ta!

Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

PRIMESTI CADOURI DE LA DUMNEZEU

Arhanghelul Sandalphon : "Noi, arhanghelii, iti aducem cadouri de la Creatorul tau. Deschide-ti bratele pentru a primi."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Sandalphon :

Divinitatea este expansiva si in permanenta crestere si imbogatire. Unul din modurile in care se expandeaza este prin a darui si a trimite continuu iubire. Aceasta iubire este trimisa acum pe calea ta in multe forme iar singura ta sarcina este sa fii dispus si deschis sa primesti. Chiar acum, raspunsuri la rugaciunile tale asteapta receptivitatea ta plina de bunavointa. Deschide-ti bratele pentru aceste daruri. Creatorul tau te vrea fericit, sanatos, in siguranta si cu toate nevoile implinite. Elibereaza spre mine orice frica in legatura cu a primi."

Lucrul cu Arhanghelul Sandalphon :

Arhanghelul Sandalfon ii ajuta pe oameni sa-si vindece tendintele agresive si duce rugaciunile noastre catre Creator. Sandalfon ii ajuta pe muzicieni, in special pe cei care folosesc muzica in scopuri vindecatoare.

Unul din rolurile principale ale sale este sa duce rugaciunile noastre si sa se asigure ca primeste raspunsuri la ele. Sandalphon afirma ca fiecare rugaciune sau dorinta este auzita si i se raspunde, desi uneori raspunsul vine in alte forme decat cele asteptate. Toate rugaciunile sunt de importanta egala pentru divinitate si sunt suficienti ingeri care sa ii ajute pe toti oamenii de pe pamant. Cheama-l pe Sandalphon daca simti ca ai dificultate cu a primi cadourile vietii si abundenta pe care o meriti.

Aura lui Sandalphon are o nuanta calma de turqoise, precum oceanul translucid tropical. Mediteaza la aceasta culoare sau tine aproape o piatra asociata cu energia sa – turquoise – si simte cum ritmul batailor inimii devine mai lent. Sandalphon te poate ajuta ca vorbele si actiunile tale sa fie mai blande si delicate dar totodata puternice. Fiind arhanghelul asociat cu muzica, ii poti simti puternic prezenta atunci cand asculti muzica, canti cu vocea sau la un instrument muzical.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Arhanghelul Raguel : "Totul este exact asa cum trebuie sa fie acum. Priveste dincolo de iluzie si vezi ordinea perfecta care sta la baza."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Raguel :

"Se coace chiar acum o situatie de castig care sa fie corecta pentru toata lumea implicata. Asta inseamna sa ai incredere totala ca divinitatea lucreaza in culise pentru a furniza ceea ce este cel mai bine pentru toti. Cere-mi sa iti intaresc credinta daca aceasta se subrezeste. Foloseste afirmatii pozitive si rugaciuni pentru a-ti mentine starea de spirit ridicata. Mai presus de toate, asigura-te ca toate conversatiile despre aceasta situatie implica cuvinte pozitive si optimiste. Esti atat de puternic incat gandurile tale pozitive pot creste viteza rezolutiei."

Lucrul cu Arhanghelul Raguel :

Raguel are o energie frumoasa bleu pal, precum cerul senin intr-o dimineata perfecta de primavara. El este arhanghelul care ghideaza oamenii sa actioneze in moduri corecte si juste si ne da si incredere in bunatatea esentiala a umanitatii. A purta un cristal aquamarin te va alinia cu energia inteleapta si blanda a lui Raguel.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

SA AI UN STIL DE VIATA SANATOS

Arhanghelul Rafael : "Mananca o dieta sanatoasa, dormi suficient pentru nevoile tale, fa miscare fizica in fiecare zi si intretine ganduri si emotii de vibratie inalta ca sa ai corpul sanatos."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Rafael :

"Tu iti cocreezi sanatatea urmand ghidarea ta interioara despre obiceiurile de viata de zi cu zi. Iti dau indrumari interne ca sa iti imbunatatesti ceea ce mananci sau sa faci mai multa miscare sau sa dormi mai mult. Intentia mea nu este sa te retin de la placerile vietii. Mai degraba, indemnurile mele vin ca urmare a rugaciunilor tale pentru a avea nivele mai ridicate de energie, o stare de bine crescuta, scadere in greutate si o dispozitie mai fericita. Cand ai grija excelenta de corpul tau, respectul tau de sine si perspectiva de viata cresc."

Lucrul cu Arhanghelul Rafael :

Numele lui inseamna "cel care vindeca cu puterea lui Dumnezeu", "Vindecatorul lui Dumnezeu" sau "Vindecatorul divin"

Arhangelul Rafael are puterea de a vindeca atat oamenii, cat si animalele. Se crede despre el ca a fost unul dintre cei trei arhangheli care l-au vizitat pe patriarhul Avram. Deoarece l-a insotit pe Tobias in calatoria sa, Rafael este considerat sfantul patron al calatorilor. Cere-i ajutorul daca vrei sa te protejeze pe tine si bagajele tale in timpul calatoriei. Rolul sau principal este, totusi, cel de a vindeca si de a-i sprjini pe vindecatori. Atunci cand este prin preajma vei vedea flash-uri de lumina stralucitoare verde.

De multe ori, Arhanghelul Rafael conlucreaza cu Mihail pentru a elibera suferindul de energii joase captate din diverse locuri de la diferite persoane.

Arhanghelul Rafael te ajuta in cazul in care ai pierdut un animal de casa, vrei sa reduci sau sa elimini o dependenta, daca te simti lipsit de credinta si nu mai esti pe drumul spiritualitatii.

Rafael este medicul divin care ne prescrie doctorii divine sub forma interventiilor si ghidarilor sale. El intra in anumite situatii ce necesita prezenta lui si le inconjoara cu lumina sa vindecatoare verde smarald si cu iubirea sa.

