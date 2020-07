Mesajul disperat al unui medic român din Belgia. "Toţi sunteţi experţi în virusologie. Noi cât credeţi că o să mai rezistăm?"

Ana Chichirea a transmis mesajul printr-o postare pe Facebook care a devenit în scurt timp virală.

"Până acum toți erați liberi, acum nu mai sunteți. Masca v-a furat libertatea, masca vă încalcă drepturile omului, vă ascunde frumusețea orbitoare și mai mult, vă sufocă! Vă oprește inspirul necesar de oxigen din aerul total nepoluat pe care îl respirați zilnic și nu vă mai lasă deloc să trăiți cum se cuvine. Până să apară masca viața voastră era perfectă și acum, brusc, nu mai e...rezistenților la schimbare...

Voi nu vă lăsați manipulați de nimeni, dar stați toată ziua gură cască pe rețele de socializare privindu-i pe unii și pe alții. REAL LIFE IS NOT ONLINE !

Toți sunteți experți în virusologie și imunitate, dar mai ales formatorii de opinie și publicul lor decerebrat. Pe ei trebuie să-i ascultăm. Ei ne învață pe noi cum să acționăm într-o pandemie. Ei au mai trăit de multe ori pandemii, au o vastă experiență și ne oferă cele mai bune soluții.

Ei știu totul. Ei înțeleg bine medicina și pot corela toate datele științifice că au văzut multe emisiuni pe Discovery și au citit toate numerele Men's Health.

Nu stiu dacă voi putea ajunge vreodata la nivelul acestora de înțelegere. Nu știu dacă pot să coborî atât de jos.

Eu, mai modestă de fel, tocmai am terminat de citit un articol de 70 de pagini despre Covid-19, cu 40 de întrebări și răspunsuri, scris de o echipă de medici ai Universității de Medicină din Leuven, Belgia...Niste anonimi, nu au cont de Facebook...

M-au plictisit cu tot felul de informații despre anatomia virusului, despre PCR, serologie, răspunsul imun, cytokinestorm, tratamentul corticosteroid si alte date pe care ei le-au strâns în ultimile luni despre o chestie mică, foarte mică, invizibilă chiar. Altă treabă nu or fi avut?

Nu au amintit nimic de libertate, de drepturile omului, de temperaturile de afară. Un articol anost...

Mai ziceau ceva de infiltratul bilateral (pulmonar) ca ar avea valori se 84-90 in infecția Covid-19, față de 29-45 din infecția Sars-1. Și culmea, dar poarta de intrare a virusului în organism cică ar fi tot rino-laringologică.

În fine, niște chestii super obositoare și neinteresante.

N-au zis nimic nici de Loft și nici de Saint Tropez.

Una peste alta, NU AM NICIUN CHEF DE ALT LOCK DOWN, nu am niciun chef să stau iar închisă în casă plină de libertate și de drepturi cetățenești!

Una peste alta, noi, personalul medical cam cât credeti ca o să mai rezistăm ?

POARTĂ DRACULUI MASCA ORIUNDE AI FI IN LUME !!!

Cu drag, un om!", a scris Ana Chichirea.

