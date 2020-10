Mesajul RO-ALERT pentru cetăţenii din Sfântu Gheorghe a fost trimis BILINGV. La Târgu Mureş în română

"De dimineața am avut o întâlnire informală la Prefectură, unde am cerut să se trimită bilingv. Am ajutat la traducere, și s-a trimis bilingv, în română și maghiară, într-un singur mesaj", a declarat Antal Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe, pentru G4Media.ro

În mesaje cetățenii au fost anunțați cu privire la faptul că masca devine obligatorie în toate spațiile deschise și închise, iar aceasta trebuie să acopere nasul și gura.

În Sfântu Gheorge trăesc, potrivit ultimului recensământ, peste 50 de mii de locuitori, dintre care 73,6% maghiari și 21% români. La Târgu Mureș, din totalul populației de 134 de mii de locuitori, 49, 1 este reprezentată de români și 42, 8% maghiari.

De asemenea, populaţia Capitalei a primit, marţi, un mesaj prin sistem RO Alert din cauza numărului mare de cazuri de COVID-19. Autorităţie amintesc că nivelul de răspândire a noului coronavirus în Bucureşti este ridicat - peste 3 la mia de locuitori. În aceste condiții, începând de marți, ora 00:00, au intrat în vigoare o serie de restricții.

Autorităţile reamintesc bucureştenilor că de astăzi masca este obligatorie în toate spaţiile deschise şi închise. De asemenea, şcolile îşi vor desfăşura cursurile în online.