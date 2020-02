Mesajul săptămânal de la ÎNGERII PĂZITORI pentru zodii 11-16 februarie 2020

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu.

Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

AJUTOR FINANCIAR SPRE TINE

"Suntem ingerii belsugului. Vei primi banii de care ai nevoie pentru ca Dumnezeu va gasi calea de recompensare a muncii tale. Fii increzator."

Dumnezeu este izvorul tuturor bunurilor pe care le ai. Lasa toate grijile si preocuparile in seama noastra si le vom duce direct la Dumnezeu. Cu cat lasi mai mult aceasta situatie in seama cerurilor, cu atat devii mai deschis. Deschiderea, asemenea bratelor intinse, ureaza bun sosit darurilor pe care ri lwe aducem. Totusi, atunci cand te ingrijorezi, miscorezi aceasta deschidere si e mai greu pentru noi sa iti aducem daruri. Nu observi ce daruri ai sau le dai deoparte.

Creativitatea infinita a lui Dumnezeu inseamna ca sprijinul financiar va veni pe cai neasteptate. Unul din motivele pentru care iti faci griji este ca nu stii ca vei primi bani. Poti scapa de aceste griji, bazandu-te pe intelepciunea si pe purtarea de grija a lui Dumnezeu. Observa gandurile, sentimentele si ideile repetate. Ele sunt calea prin care noi va comunicam calauzirea divina. Pe masura ce urmezi aceste indrumari divine, ceea ce ai nevoie va ajunge la tine pe aripile ingerilor, fara amanare si fara rezervare. Cu cat te vei relaxa mai mult si vei avea mai multa incredere, cu atat vom aduce mai repede aceste daruri pe calea ta.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

VESTE BUNA PENTRU FAMILIE

"Sunt ingerul familiilor. In familia ta va avea loc o schimbare fericita sau familia se va mari."

Rugaciunile privind familia ta au fost ascultate si am fost trimis sa veghez asupra ta si sa raspund acestor rugaciuni. Sunt aici ca sa iti spun despre o schimbare frumoasa pe care o vei avea in familie. Treci acum printr-o perioada de adaptari care te pregatesc pentru aceasta schimbare. S-ar putea sa simti ca lucrurile sunt haotice sau dezorganizate, dar fii sigur ca este doar o parte din procesul de asezare.

Te vom calauzi in aceasta perioada si te vom ajuta in orice necazuri care ar putea sa apara. Orice provocare va stimula discutii deschise, sincere, iar acest adevar va lamuri lucrurile. Te ajuta sa iti cunosti sentimentele si prioritatile la un nivel mult mai profund si iti permite sa le impartasesti cu altii mult mai deschis. Aceasta schimbare fericita sau aceasta marire a familiei este din porunca divina. Lasa orice grija in seama lui Dumnezeu si permite cerurilor sa te slujeasca in calitate de familie spirituala care vegheaza asupra ta. Esti foarte iubit !

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

CE A FOST MAI RAU A TRECUT

"Sunt ingerul Pacii. Iti aduc liniste si iti netezesc drumul spre inainte."

Ai fost in incurcatura si sufletul iti este putin obosit. Mintea ta tanjeste dupa pace si liniste, iar eu sunt aici sa te ajut la implinirea acestei dorinte. Iti voi da prilejul sa petreci mai mult timp singur(a), sa iti relaxezi mintea si inima. Iti voi aduce liniste sufleteasca pentru a atinge pacea mintii asa cum este adevarata ta natura.

Ca si ingerii, esti capabil(a) sa plutesti in ochiul oricarui uragan care ar putea sa bantuie acum in jurul tau. Prin respiratie si prin intentie, poti ramane centrat pe orice se intampla in viata ta. Aceasta temelie launtrica de pace are un puternic efect vindecator. Viata exterioara va reflecta curand pacea interioara. Te asteapta cai mai usoare, ce a fost mai rau a trecut si a ramas in urma. Ai asigurata o iesire linistita din aceasta situatie.

