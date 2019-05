MESAJUL SĂPTĂMÂNAL de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII pentru 6-12 mai 2019!

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Iata aici despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale.

Tu esti un inger pe pamant? Afla aici.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

OBSTACOLELE SI BLOCAJELE SUNT RIDICATE

Toata munca ta buna si energia ta pozitiva au depasit obstacole vechi iar blocajele iti sunt acum ridicate. Vei experimenta progresul si miscari spre inainte in proiectele tale. Ramai centrat in recunostinta ca sa te asiguri ca fluxul abundentei continua.

Felicitari ! Toata munca pe care ai facut-o asupra ta ca sa evoluezi personal si spiritual te-a dezlegat de blocaje vechi bazate pe frica. Toate sistemele iti sunt functionale si esti cu motoarele turate.

Cheia este acum sa ramai centrat pe energie pozitiva. Orice indoiala sau ingrijorare cu care te confrunti trebuie sa o incredintezi lui Dumnezeu si sa nu ramai in energia sa. Nu permite mintii sa stea in scenariile cele mai pesimiste ca sa nu manifesti acele frici in realitate. Tine minte ca Dumnezeu ti-a dat putere spirituala de creatie, deci foloseste-o cu indemanare ca sa iti creezi opera de arta a vietii tale si sa lasi si o mosternire folositoare si inspirationala.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

BENEFICII LA LOCUL DE MUNCA

Drumul carierei tale se indreapta spre o directie superioara cu schimbari pozitive care sa iti sustina visele, prioritatile, pasiunile si scopul vietii. Ai incredere ca aceste schimbari te ajuta sa eliberezi vechiul si sa spui bun venit noului. Esti sustinut la fiecare pas al drumului !

Acest mesaj anunta si anticipeaza o schimbare pozitiva in drumul carierei tale. Te indrepti spre o directie mai buna, aliniat cu pasiunile tale si cu adevaratele credinte ce te reprezinta. Se va opri suferinta financiara pentru ca vei munci din adevarul tau interior. Aceasta schimbare necesita insa multa credinta si incredere. Mesajul este o asigurare ca, atat timp cat faci actiuni perseverente ghidate divin, vei continua sa fii sustinut. Cand iti ajustezi viata ca sa traiesti mai centrat in inima, apare un efect pozitiv asupra finantelor tale din pricina faptului ca muncesti fericit si un om fericit atrage oameni si situatii cu energia compatibila a fericirii. Dumnezeu si ingerii te ghideaza in timpul acestor tranzitii de cariera si nu este nevoie sa grabesti, sa fortezi, sa impingi sau sa incerci sa controlezi procesul.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

ELIBEREAZA RESENTIMENTELE DESPRE BANI

Da, sistemul banilor lumii poate fi suparator, dar a mentine resentimente despre finante impinge abundenta departe de tine. In schimb, priveste banii ca pe un instrument pe care il poti folosi sa traiesti mai bine si sa contribui sa faci lumea mai buna, iar aceasta schimbare de perspectiva te va ajuta sa atragi sustinere si oportunitati de aur.

Ingerii iti trimit acest mesaj ca sa te ajute sa iti privesti, constientizezi si eliberezi resentimentele despre bani sau despre cum merge economia. Ei realizeaza ca exista sisteme economice rigide si corupte in lumea noastra si pot fi suparari pe calea de a munci ca sa obtii bani. Totusi, nu faci decat sa te ranesti pe tine atunci cand ai o energie negativa despre bani sau despre cei ce detin puterea financiara.

Resentimentul este o afirmatie negativa care blocheaza manifestarea si fluxul abundentei, pentru ca trimite semnalul energetic ca nu ai destul si ca altii sunt de vina. Ia-ti inapoi puterea afirmand ca TU esti propriul sistem economic.

Aliniaza-ti credintele despre bani pe o directie mai pozitiva, gandind despre toate lucrurile bune pe care le poti face atunci cand ai parte de abundenta. De exemplu, poti dona in scopuri caritabile, poti deschide un centru educational sau vindecator, poti salva animale, poti investi in inventii prietenoase cu mediul, poti sa iti incepi propriul site cu vesti bune si tot asa.

