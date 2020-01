Mesajul Simonei Halep la moartea lui Kobe Bryant: "Pierderea ta ne dă de gândit"

Simona Halep a trecut duminică noapte de Elise Mertens şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Australian Open, iar imediat după meci a postat pe Twitter un mesaj în care îşi exprimă regretul pentru moartea lui Kobe Bryant şi a fiicei sale de doar 13 ani, Gianna.

"RIP Kobe Bryant și toți cei care și-au pierdut viața astăzi! Pierderea ta ne dă de gândit! Mulțumesc pentru că ne-ai inspirat să ne urmăm visele!", a scris sportiva româncă pe reţeaua de socializare.

Un alt mesaj din lumea tenisului a venit din partea lui Novak Djokivic, care l-a ilustrat cu o fotografie a sa alături de fostul baschetbalist al lui Los Angeles Lakers.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend

"Inima îmi plânge la ştirile de azi. Kobe mi-a fost un mentor şi un prieten nemaipomenit. Tu şi fiica ta veţi trăi mereu în inimile noastre. Nu am destule cuvinte ca să-mi exprim cele mai sincere condoleanţe familiei Bryant şi tuturor celor afectaţi de această tragedie", a scris jucătorul sârb.