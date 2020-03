Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, VINERI 27 MARTIE 2020

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FII COMPASIUNEA LUI DUMNEZEU

Fiecare om pe care il intalnesti este o oglinda pentru tine ce iti reflecta credintele si asteptarile. Este usor atunci cand iti place de cineva sau iubim orice sau pe oricine se afla in fata ta. Insa cand nu iti place o persoana sau o situatie, este mai provocator sa accepti ca te vezi pe tine insuti in oglinda pe care aceasta o reprezinta. Indreapta-te in aceste situatii spre Dumnezeu care iti poate arata care sunt tiparele pe care le vezi si te poate ajuta sa te vindeci. Cand ierti cu adevarat pe cineva sau ceva, vei avea parte de o experienta incredibil de eliberatoare. Cand mentii judecata in inima ta pentru ceva ce s-a intamplat, pierzi multa energie si intretii resentiment fata de tine si fata de ceilalti. Rugaciunea iti poate da puterea de a ierta. Exista o situatie pe care ar trebui sa o ierti ca sa te eliberezi la suflet ? Poate ca exista un eveniment sau o persoana din copilaria ta care are nevoie de atentia ta iubitoare. Iertarea nu inseamna ca trebuie sa fii bun prieten cu persoana respectiva sau sa fii de acord cu ce s-a intamplat. Doar inseamna ca tai legatura, te eliberezi pe tine, renunti sa mai primesti simbolic plata unei datorii pe care persoana o are fata de tine pentru ca te-a ranit. Acest gest este uluitor de puternic si ofera imediat o mare eliberare si usurare. Meriti sa simti aceasta schimbare de energie.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

RETRAGE-TE DIN LUMEA EXTERIOARA

Lunile de iarna sunt in natura vreme de retragere si hibernare pentru animale salbatice, pasari, flori, plante, copaci. Si tu ai nevoie sa iti incetinesti ritmul din cand in cand, in special in sezonul rece cand zilele sunt mai scurte si vremea mai racoroasa. Interesant este ca atunci cand te retragi reusesti sa faci cea mai buna munca de regenerare si revigorare. Poate ca este timpul sa iti regandesti calea si sa iti faci planuri noi. Iarna, in natura este multa activitate sub pamant chiar daca nu se vede, copacii si plantele sunt regenerate din pamantul plin de nutrienti. Aceasta hibernare fata de lumea exterioara este in favoarea hranei lumii tale interioare.

Te poti retrage oricand, nu doar iarna. Este mereu important sa ai perioade in care sa iei iei pauze si sa te duci in interiorul tau. Rugaciunea este un mod minunat sa iti reincarci bateriile. Roaga-te lui Dumnezeu sa te sustina si aline si sa iti inspire moduri creative de a te odihni si reimprospata.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

FII IUBIRE PURA

Animalele au inima deschisa in mod natural si iubesc total neconditionat. Cand imbratisezi un animal iubit sau te conectezi cu tot ce inseamna viata salbatica a naturii, te ajuta sa te vindeci si sa iti deschizi inima mai mult spre iubirea lui Dumnezeu. Uneori pare ca animalele sunt ingeri in felul lor de a fi. Asa cum animalele simt frica omului, ele ii simt si iubirea si delicatetea. Reactioneaza imediat pozitiv daca sunt mangaiate, iar torsul pisicii da un sunet placut si vindecator. Cand sunteti relaxati, sunteti deschisi sa va vindecati pe mai multe nivele. Daca nu ai un animal de companie, poti imbratisa o jucarie de plus ca sa hranesti sufletul copilului tau interior. Ia in calcul si sa te duci la un loc unde sunt animale ca sa oferi iubire si vei primi iubire inzecit. Si cel mai important, roaga-te sa simti si sa cunosti iubirea lui Dumnezeu.

